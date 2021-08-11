CHP’li Purçu’dan Bakan Soylu’ya: Arabasında el bombası, uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu bulunan şüpheli neden serbest bırakıldı?

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir’in Bornova ilçesinde yapılan aramada aracında el bombası, uzun namlulu silahlar ve 50 gram uyuşturucu bulunduğu öne sürülen Sadık Yıldırım adlı kişinin gözaltına alındıktan iki saat sonra serbest bırakıldığını iddiasını TBMM’ye taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Purçu, Soylu ve Yıldırım’ın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Purçu, Soylu’ya, “Aracında el bombası, uzun namlulu silahlar ve 50 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tarafından işlenen suçlar ortadayken serbest bırakılmasının gerekçesi nedir” diye sordu.

Özcan Purçu konuya ilişkin yaptığı açıklamada; aşiret mensubu olduğu öne sürülen Sadık Yıldırım’ın serbest bırakılmasında yetkili bir makamdan verilen talimatın etkili olduğuna ilişkin iddialar bulunduğuna dikkat çekerek, şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı Süleyman Soylu ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

“Hükûmet-mafya iş birliğini hepimiz öğrendik ama artık alenen yapıyorlar”

Süleyman Soylu’ya, “Yakın zamanda sık sık gündeme gelen hükûmet-mafya iş birliği iddialarını doğrular nitelikteki kamuoyuna yansıyan bu gibi olaylar tesadüf müdür” sorusunu yönelten Purçu, şunları söyledi:

“Kamuoyuna yansıyan fotoğraf ve belgelerde ise söz konusu kişinin sosyal medya hesaplarında bir kabine üyesi ve çok sayıda bürokratla fotoğraf paylaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca, şahsın bu olayla ilgili tehdit içeren sosyal medya paylaşımları iki gün boyunca devam etmiştir. Hükûmet-mafya iş birliğini hepimiz öğrendik ama artık alenen yapıyorlar.

“Yetkili makamların bu insanlarla ne işi olur”

Kişinin sosyal medya hesaplarından, söz konusu olayın gerçekleşme anlarıyla ilgili paylaşımlar yapıp, avucuna ismini yazdığı polis memuruna fotoğraf paylaşımı yoluyla tehditler savurması; ‘İki saate çıkarım’ dedikten iki saat sonra gerçekten serbest bırakılması… Üstelik bu kişinin sosyal medya hesaplarında, Süleyman Soylu, önemli bürokratlar ve birden fazla emniyet müdürü ile fotoğrafları var. Yetkili makamlardakilerin bu insanlarla ne işleri olur?

“Ülkede adaletin olmadığının göstergesi”

Mafya-hükûmet ilişkisinin bu denli yakın olması ve toplum için tehlike yaratma potansiyeli olan kişilerin el bombasıyla yakalanıp götürüldüğü Bornova Emniyet Amirliği’nden salıverilmesi, bu ülkede can güvenliğimizin, adaletin olmadığını gösterir.”

Özcan Purcu, İçişleri Bakanı Soylu’dan İzmir’de yaşanan olaya ilişkin şu soruların yanıtını istedi:

" - Aracında el bombası, uzun namlulu silahlar ve 50 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tarafından işlenen suçlar ortadayken serbest bırakılmasının gerekçesi nedir?

- Kişinin serbest bırakılması için Bornova Emniyet Amirliği’nin telefonla arandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise arayan kişi/makam hakkındaki bilgiler nelerdir?

- Söz konusu şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren görevli/görevliler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

-Serbest bırakılan söz konusu şüpheli hakkında takip kararı çıkarılıp gerekli işlemler yapılacak mıdır?

-Bu ve benzer olayların yaşanmasını önlemek ve toplumsal huzuru tehdit eden şüpheliler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlamak adına bakanlığınız tarafından ne tür önlemler alınması planlanmaktadır?” (ANKA)