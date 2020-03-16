CHP'li Öztürk: Yalnızca işveren için değil Koronavirüs'ten olumsuz etkilenen dar gelirli aileler için de detsek paketi hazırlanmalı

“Ekonomik destek paketleri emekçiler için açılmıyor. Koronavirüs felaketi nedeniyle yine sermaye için ekonomik destek paketleri hazırlanıyor. Ama fakir-fukara sanki bu kötü süreçten etkilenmiyormuş gibi onlar için yine bir şey yok gibi. Bu ülkede ekonomik gücü olmadığından elektrik ve su borcunu ödeyemeyen, elektriksiz ve susuz yaşamak zorunda kalan binlerce fakir fukara var. Bu nedenle belediyelerin su borcu olan vatandaşlarımızın suyunun kesilmemesi yönünde kararlar almaları iyi bir şeydir. Ancak bu yetmez. Elektrik borcu olanların da elektrikleri kesilmemeli.”

Öztürk, elektrik ve su borçlarını ekonomik gücü olmadığı için ödeyemeyenlerin geçmişe yönelik elektrik ve su borçlarının silinmesi ve en azından koronavirüs ile mücadele sürecinde fakir-fukaraya elektrik ve suyun bedava verilmesi gerektiğini dile getirdi.