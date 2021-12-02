CHP'li Öztunç: Yeni atadığınız bakanın, Gülen’in dizinin dibinde fotoğrafı var; böyle FETÖ ile mücadele mi olur?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin olarak, "Yeni atadığınız bakanın, Fethullah Gülen’in dizinin dibinde fotoğrafı var. Hani FETÖ ile mücadele ediyordun sen? Böyle FETÖ ile mücadele mi olurmuş? FETÖ ile mücadele… FETÖ’cülerin hepsi senin yanında. Hiç mi aranızda FETÖ’cü olmayan yok?" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Lütfi Elvan'ın istifasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati'nin atanmasını değerlendirdi. Öztunç, şöyle konuştu:

"Erdoğan sebep, kriz sonuçtur"

“Sayın Erdoğan, günahı yine bir başkasının üstüne atmışsın. Sorumlu sensin, Maliye Bakanları’nı değiştirmekle sorumluluktan kurtulamazsın. Erdoğan sebep, kriz sonuçtur. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur. Bakanları değiştirerek, suçu başkalarının üzerine atarak siyasi ömrünü uzatacağını düşünüyorsun. Sorumluluk sende, suçlu sensin. Değişmesi gereken biri varsa, o da Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir. Aksi takdirde bu ekonomi düzelmeyecek.”

"Hiç mi aranızda FETÖ’cü olmayan yok?"

“Yeni bakanın fotoğrafları ortada. Ya hepiniz mi FETÖ’cü çıktınız? Hiçbiriniz mi Fethullah ile ilişkili değilsiniz? Yeni atadığınız bakanın, Fetullah Gülen’in dizinin dibinde fotoğrafı var. Hani FETÖ ile mücadele ediyordun sen? Böyle FETÖ ile mücadele mi olurmuş? FETÖ ile mücadele… FETÖ’cülerin hepsi senin yanında. Hiç mi aranızda FETÖ’cü olmayan yok? Gerçekten şaşırıyoruz.”

"Ekonominin düzelmesi için 'erken seçim' gerekiyor"

Türk lirasının yabancı ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesine ve ekonomideki dalgalanmalara de değinen Öztunç, “Ekonominin düzelmesi için bir an önce seçimin yapılması gerekiyor. Artık kaçma, erken seçim sandığını vatandaşın önüne getir. Erken seçime gidelim. Bırak, vatandaş kimi değiştirecekse değiştirsin, buna vatandaş karar versin” dedi. (ANKA)