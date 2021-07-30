CHP'li Öztunç THK Başkanını istifaya davet etti: Türkiye cayır cayır yanıyor, THK Başkanı düğünde eğleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, yangın söndürme uçağı kiralamak için aradığı THK Başkanının düğünde olduğunu ve telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Öztunç, THK Başkanı'nı “Türkiye cayır cayır yanıyor. Ama Türk Hava Kurumu Başkanı, düğünde eğleniyor. Birazcık onurun varsa hemen o görevden istifa edersin” sözleri ile istifaya davet etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ülkenin farklı yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Öztunç, Türkiye'nin 1 yangın söndürme uçağının olduğunu, iki uçağın da kiralandığını söyledi. Öztunç, "Peki sarayda kaç uçak var? 13 uçak var. Saraya uçak alacağına Türkiye'ye yangın söndürme uçağı almanız gerekmiyor mu?" diye sordu.

"Birazcık onurun varsa istifa edersin"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Öztunç, Türk Hava Kurumu'nun kayyum heyeti Başkanı Cenap Aşçı'yı istifaya çağırdı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, yangın söndürme uçağı kiralamak için aradığı Aşçı'nın düğünde olduğunu ve telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Öztunç,"Türkiye cayır cayır yanıyor. Ama Türk Hava Kurumu Başkanı, düğünde eğleniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız hükümetin yapması gerekeni, sorumluluk anlayışının gereği olarak yapmak istiyor. Türk Hava Kurumu'nun başkanını arayıp ondan uçak kiralamak istiyor ve Muğla'daki yangınları söndürmek istiyor. Ama bakıyorsunuz Türk Hava Kurumu Başkanı'na ulaşılamıyor. Gerekçe? Beyefendi düğünde. Düğünde belki eğleniyor, halay çekiyor, şarkı söylüyor, belki de oynuyordur. Ama sorumluluk sahibi insanlar böyle günlerde sorumluluğunun gereğini yaparlar. Türkiye cayır cayır yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor,Türk Hava Kurumu Başkanı ise hiçbir şeyi umursamıyor, kayyum olmanın verdiği rahatlıkla, AKP'nin kayyumu olarak, gitmiş düğünde eğlence yapıyor, eğleniyor. Yazıklar olsun. Seni oraya getirene de yazıklar olsun, sana da yazıklar olsun. Birazcık onurun varsa hemen o görevden istifa edersin. Eğer hükumetin de birazcık onuru varsa hemen seni görevden alıverir" diye konuştu.

"Uçaklar yurt dışından kiralansın, birileri bu işten para kazansın istiyorlar"

Öztunç, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Kurumu Başkanı iki uçağın tamir edilmesi gerektiğini, bunun içinse 4,5 milyon dolar civarında bir paranın lazım olduğunu söylüyor. Milyonlarca dolar, Rus kiralık uçaklarına veriliyor. Her gün on binlerce doları bu kiralık uçaklara veriyorsunuz. Ama bize ait olan, Türk Hava Kurumu’na ait olan iki uçağın tamiratı için 4,5 milyon doları vermiyorsunuz, yazıklar olsun size. Niye? Çünkü kiralanan uçaklardan birileri komisyon alıyor demek ki. Çünkü belli ki birileri Türk Hava Kurumu uçaklarının çalışmasını istemiyor; uçaklar yurt dışından kiralansın, birileri bu işten nemalansın, para kazansın isteniyor. AKP yöneticilerinin aklı fikri parada pulda. Uçaklarımız var hangarda çürüyor, ikisinin tamiri için 4,5 milyon dolar gerekli deniliyor ama milyonlarca dolar kiralık uçaklara veriliyor. Bu, Aziz Nesin'in hikayelerine bile taş çıkartacak bir komedidir. Aziz Nesin düşünse böyle bir komedi yazamazdı."

"Saraya uçak alacağına Türkiye'ye yangın söndürme uçağı almanız gerekmiyor mu?"

Yunanistan'da 38, Fransa'da 26, İtalya'da 19, İspanya'da ise 17 yangın söndürme uçağı olduğuna dikkat çeken Öztunç, "Türkiye'de ise 1 tane. Son birkaç günde iki uçak daha kiralandı getirildi, 3 oldu. Ama hazır bekletilen yangın söndürme uçak sayısı 1. Peki sarayda kaç uçak var? 13 uçak var. Saraya uçak alacağına Türkiye'ye yangın söndürme uçağı almanız gerekmiyor mu? Saraya gelince 13 uçak; ama ciğerlerimiz yanıyor, Türkiye alev alev yanıyor maalesef uçak alınmıyor. Bu bile AKP'nin ne kadar yeteneksiz olduğunun, ne kadar beceriksiz olduğunun ve ne kadar gayri ciddi Türkiye'yi yönettiğinin daha doğrusu yönetemediğinin bir ispatıdır" dedi.

"Marmaris'teki yangının çıkma sebeplerinden birisi enerji hatlarının bakımsız olması"

Öztunç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Pek çok yerdeki enerji hatları beşli çeteden üçüne ait olan şirketlere ait. İddiaya göre Marmaris'teki yangının çıkma sebeplerinden birisi bu enerji hatlarının bakımsız olması ve kabloların sarkmış olması. Sarkan kabloların ağaçlara değiyor olması ve sonrasında kıvılcım ile orman yangınlarının meydana gelmesi. İklim krizi, kuraklık hepsi etken ama enerji hatlarındaki bakımsızlık ve kabloların sarkmış olmasının orman yangınına sebep olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre bu enerji hattındaki bu kabloların yeniden düzenlenmesi, bakımının yapılması, gerekirse değiştirilmesi gerekiyor ama bu üçlü firma maalesef yenilemiyorlar, bakımını yapmıyorlar. Hükumet de beşli çeteye ait olduğu için sesini çıkarmıyor ve bunlara gerekli uyarılarda bulunmuyor. Bu, çok önemli bir iddia. Bu iddia, sahada ormanı söndürmeye çalışan personel tarafından da bilinen bir iddia."