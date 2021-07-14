CHP'li Öztunç: Eski TRT Genel Müdür İbrahim Eren, büyükelçi olarak atanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç TRT'ye yapılan yeni atamalarla ilgili "AKP içerisindeki çeşitli kanatların kavgasının sonucu olarak, bugün bu atamalar gerçekleştirilmiştir. Kadro oluşturmuş artık devletin resmi yayın organlarında ‘patron benim’ diyor Fahrettin Altun" dedi. “Liyakat deseniz yok. Ressam, genel müdür olmuş” diyen Öztunç, görev süresi dolan eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Londra’ya büyükelçi olarak atanacağını söyledi.

TRT'ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, bugün, Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Mehmet Zahid Sobacı atandı. Yeni TRT Yönetim Kurulu Başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak oldu. Prof. Dr. Ahmet Albayrak Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi. Yeni Yönetim Kurulu'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ile Sabah yazarı Hilal Kaplan da girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, TRT'nin yeni yönetim yapısı değitirilerek yeni atamalar yapıldı. Atamalarla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, şunları söyledi:

Goebbels’in medya yapılanması tamamlanmak üzere

TRT’de yeni yapılan atamalar AK Parti içerisindeki bir kavganın hem göstergesi hem de sonucu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Anadolu Ajansı’ndan sonra TRT’ye hakim olduğunu da görüyoruz. Mehmet Zahit Sobacı TRT Genel Müdürü oldu. Yine Fahrettin Altun’a yakın bir isim. Goebbels’in medya yapılanması tamamlanmak üzere. Fahrettin Altun, tüm medyayı ele geçirmek üzere.

"Altun ‘Patron benim’ diyor"

Baktığımız zaman yeni yönetim kurulunda hem Fahrettin Altun’a yakın isimler var, SETA‘dan arkadaşları var Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşları var. Kendisi istediği gibi bir kadro oluşturmuş. Artık devletin resmi yayın organlarında ‘patron benim’ diyor, Fahrettin Altun. AKP içerisindeki çeşitli kanatların kavgasının sonucu olarak, bugün bu atamalar gerçekleştirilmiştir.

"Fahrettin Altun TRT’yi ele geçirmiş durumda"

Liyakat deseniz yok. Ressam, genel müdür olmuş. Bir zamanların TRT’si nerede, bugünkü TRT nerede? Aynı zamanda yeni gelen yönetim kurulu üyeleri; başkanı, genel müdürü bunlar iki, üç dört maaş alacaklar. Bir kısmı Basın İlan Kurumu’nda zaten görevli. Bir kısmı İletişim Başkanlığı’nda görevli. Bir de TRT’den maaş alacaklar. Yeni yönetimde bakan oğlu var. Bakan arkadaşı var. SETA’cı var. Pergolacı Fahrettin Altun TRT’yi ele geçirmiş durumda.

“Eski Genel Müdür İbrahim Eren büyükelçi olarak atanacak”

Peki TRT’nin eski Genel Müdürü İbrahim Eren ne olacak? Kullanıldı, zamanı doldu, çöpe mi atılacak? Bize ulaşan bilgilere göre İbrahim Eren önümüzdeki günlerde Avrupa’da bir başkente büyükelçi olarak atanacak. İngiltere Londra’ya Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Büyükelçi olarak atanacağı iddiası Ankara’da kulislerde konuşuluyor. Yandaşlığın mükafatı olarak büyükelçi olarak atayacaklar.”

TIKLAYIN - TRT'de görev değişimi: Hilal Kaplan ve bakan Vedat Bilgin'in oğlu da yönetime girdi