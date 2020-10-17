CHP'li Öztunç'tan termik santral tepkisi: Filtre takıldı yalanı ile burayı yeniden açanların hiç mi vicdanı yok!

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin bacasına filtre takılmamasına karşı “Filtre takıldı yalanı ile burayı yeniden açanların hiç mi vicdanı yok” tepkisini gösterdi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin bacasına filtre takılmamasına tepki gösterdi. Öztunç, “Afşin Elbistan Termik santrali zehir saçmaya kül atmaya devam ediyor. Bu santralin Afşini Elbistan’ı zehirlediği görülmüyor mu? Yazık değil mi burada yaşayan insanlara? Afşinli Elbistanlı bu memleketin evladı, bu ülkenin yurttaşı değil mi? Filtre takıldı yalanı ile burayı yeniden açanların hiç mi vicdanı yok” diye sordu.

Öztunç, “Haftaya cuma günü Elbistan’da santralin önüne gidip artık yeter açıklaması yapacağım” ifadeleriyle destek vereceklere çağrı yaptı.

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