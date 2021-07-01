CHP'li Öztunç'tan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a: Özel üniversitelerin öğrencilerin diplomalarını vermeme gibi bir hakları var mıdır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, özel üniversitelerde okuyan ve pandemi nedeniyle okul ücretlerini ödeyemeyerek diplomalarına kavuşamayan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a “Özel üniversitelerin öğrencilerin diplomalarını vermeme gibi bir hakları var mıdır?” sorusunu yöneltti. Öztunç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da ödeme yapamadıklarını gerekçesiyle diplomalarını alamayan TIP öğrencilerini sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Öztunç, önergesinde, pandemi koşulları nedeniyle; “okul ücretlerini ödemekte zorlanan öğrencilerin hayata atılamayarak, sorunlar içerisinde boğuştuklarını ve topluma faydalı bireyler olma yolunda son adımı atmalarına bu durumun engel teşkil ettiğini” belirtti.

Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a şu soruları yöneltti:

“- YÖK’e bağlı özel üniversitelerde kaç öğrenci öğrenim görmektedir?

- Özel üniversitelerde mezun olduğu halde borcundan dolayı diplomasını alamayan öğrenci sayısı kaçtır?

- Özel üniversitelerin ÖSYM üzerinden yerleşen öğrencilerin diplomalarını vermeme gibi bir hakları var mıdır?

-Diplomasını alamadığı için Sağlık Bakanlığı atamalarına, Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş (TUS) Sınavına ve Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) katılamayan mezun doktorların ve diş hekimlerinin sorununa bir çözüm bulma konusunda bakanlığın bir çalışması var mıdır?”

Sağlık Bakanı Koca'ya sorular: Ödeme yapamadıkları için diplomalarını almayan kaç doktor ve diş hekimi var?

Öztunç, Sağlık Bakan Koca’ya ise şu soruları sordu:

“-Özel üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olan ancak yaşanan pandemi nedeniyle ödemelerini yapamayan ve bu sebeple diplomalarını alamayan kaç doktor ve diş hekimi vardır?

-Diplomasını alamadığı için Sağlık Bakanlığı atamalarına, Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş (TUS) Sınavına ve Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) katılamayan mezunların sayısı kaçtır?

-Sağlık emekçilerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde çalışıp hem mesleklerini icra edip hem de borçlarını ödeyebilecek durumdaki sağlık mezunlarının özel üniversitelerin “borcunu öde diplomanı al” şeklindeki dayatmalarına bakanlık olarak bir çözümünüz olacak mı?

-Söz konusu mezunların diplomalarını alabilmeleri amacıyla Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapmayı düşünüyor mu?”