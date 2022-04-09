CHP’li Öztunç’tan Kahramanmaraş Valiliği’ne tepki: Bunun adı AKP il toplantısıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Valiliği’nin Elbistan’da yaptığı il koordinasyon toplantısına AKP ilçe başkanları dışında başka hiçbir parti temsilcisinin davet edilmediğini belirterek, ”Bunun adı il koordinasyon değil AKP il toplantısıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Valiliği’nin Elbistan’da yaptığı il koordinasyon toplantısına çağırılmadığını duyurdu.

Öztunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İlçe başkanları dışında başka hiçbir parti temsilcisi davetli değil"

“Kahramanmaraş Valiliği Elbistan ilçemizde il koordinasyon toplantısı yapıyor. AK Parti İlçe başkanları dışında başka hiçbir parti temsilcisi davetli değil. AKP’li vekiller çağrılmış İlin vekili olarak ben çağrılmıyorum. Bunun adı il koordinasyon değil AKP il toplantısıdır. Kahramanmaraş Valisi AKP il başkanı gibi davranıyor. Milletin, tüm Kahramanmaraş’ın değil sadece AKP’lilerin valisi olduğunu ilan etmiştir. Nurhak Belediye Başkanımız bu partizanlığı protesto ederek toplantıyı terk etmiştir. Ben de bu durumu ve Vali’yi kınıyorum.”