CHP'li Öztunç'tan Erdoğan'a tepki: Devletin uçağına binip, devletin parası ile konaklayıp umre olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'daki umre ziyaretine tepki göstererek, "Suudi Arabistan'a gidip, devletin imkânları ile konaklayıp, devletin imkânları ile umre olmaz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'daki Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü'nün açılışına katılan CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili olarak, "Daha düne kadar ‘katil’ dediklerinin ayağına gidiyorlar 3-5 dolar için. Biliyorsunuz kimin gittiğini. İki gündür Suudi Arabistan'da Sayın Cumhurbaşkanı. Hani katildi bunlar? Hani Kaşıkçı cinayeti. ‘Biz enayi miyiz’ diyordunuz." ifadelerini kullandı.

Öztunç şunları söyledi:

"Hani katildi bunlar?"

"Birileri vatandaştan toplanan vergiyi böylesine faydalı tesislere yatırır, birileri de başka işlere yatırır. Birileri dik dik konuşur, 3-5 kuruş için diklikleri gider. Daha düne kadar ‘katil’ dediklerinin ayağına gidiyorlar 3-5 dolar için. Biliyorsunuz kimin gittiğini. İki gündür Suudi Arabistan'da Sayın Cumhurbaşkanı. Hani katildi bunlar? Hani Kaşıkçı cinayeti. ‘Biz enayi miyiz’ diyordunuz. Şimdi ne oldu da koşa koşa Arabistan'a gittiniz üç beş dolar için.

Hadi onu da geçtik. Sayın Cumhurbaşkanına İzmir'den çağrıda bulunmak istiyorum; Sayın Erdoğan dün Suudi Arabistan'da bakanlarınız ve aileniz ile umre yapmışsınız. Allah kabul etsin, eyvallah. Soruyorum; bunu devletin parası ile mi yoksa kendi paranızla mı yaptınız? Eğer devletin parası ile yaptıysanız burada bir sorun var. Orada herkesin hakkı var. Herkesten helallik almak zorundasınız. Bir kişi BİLE 'helal etmiyorum' derse o umre olmaz. Kabul olmaz. Kendi paranla yaptıysan eyvallah orada bir sıkıntı yok. Ama devletin uçağına binip, devletin uçağıyla bakanlar, maaile, hep beraber Sudi Arabistan'a gidip, devletin imkânları ile konaklayıp, devletin imkânları ile umre olmaz. Haksız mıyım İzmirliler. Birileri devletin imkânları ile bunları yaşıyor, diğeri de vatandaşın vergisini böyle güzel tesislere harcıyor. Bunu dile getirmek de bizim boynumuzun borcu." (ANKA)