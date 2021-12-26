CHP'li Öztunç'tan Erdoğan'a: Bu millet sana oy verdi, nankör arıyorsan aynaya bak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu millet sana oy verdi, sen millete nankör diyorsun. Yazıklar olsun sana. Nankör arıyorsan aynaya bakacaksın” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bugün seçim bölgesi olan Kahramanmaraş’ta CHP Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

"Pazarcı para isteyince deyin ki "gözlerime bak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’yi eleştiren Öztunç, salondakilere “Hepiniz Maliye Bakanı olabiliriz siniz” diye seslendi. Öztunç, “Maliye Bakanı olmanın kriteri ekonomist filan olmak değil. Bu Nurettin Nebati Maliye Bakanı olduğuna göre hepiniz Maliye Bakanı olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, vatandaşın karşısına geçip, ‘Gözlerime bak’ diyeceksiniz. Yarın pazara gidip, alışveriş yaparken deyin ki ‘3 kilo domates ver’. Domates, salatalık, patlıcan alın. Pazarcı para isteyince deyin ki ‘Gözlerime bak’. Gözlerime bak diyor” diye konuştu.

"Sayın Erdoğan bu memlekette bir tane nankör varsa o da sensin, sen"

Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işsizlik olduğunu söyleyenlere “Nankör” demesine tepki göstererek, “Milletine nankör diyen bir Cumhurbaşkanı var. Ben de CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Tayyip Erdoğan’a diyorum ki. . Millete kim nankör derse nankör kendisidir. Tayyip Erdoğan 20 yıldır bul millet sana oy verdi, sen millete nankör diyorsun. Yazıklar olsun sana. Nankör arıyorsan aynaya bakacaksın. Aynaya bak, nankörü görürsün” dedi.

"Oyunu kuran bozar, itiraf ediyor"

Öztunç, Erdoğan’ın “Kur oyununu bir saatte bozduk” sözüne de “Oyunu kuran bozar. İtiraf ediyor. Bu oyunu kendisi kurguladı. Yandaşları zengin olsun, doları 18’den 11’den alsın diye. Kendisi kurguladı, bir saatte kendisi bozdu. Oyunu kurna da bozan da Tayyip Erdoğan’dır” diye tepki gösterdi.

"Dolar ile euro ile bizim değil senin müteahhitlerinin işi var"

Öztunç, faiz ve kur artışından yurttaşın etkileneceğini söyleyerek, konuyla ilgili bir hikayeyi anlattı. Öztunç, “Dolarla, Euro ile bizim ne işimiz var” sözüne de yanıt vererek, “Ey Tayyip Erdoğan, bizim paramız Türk lirası doğru. Dolar ile euro ile bizim değil senin müteahhitlerinin işi var. Şu müteahhitlerine de söylesene” dedi.