CHP'li Öztunç: Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'a 8 uçakla gideceğine yangın söndürme uçakları alsaydı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türkiye'nin güneyinde çıkan ve söndürülemeyen orman yangınlarına ilişkin, “Ormanlarımız cayır cayır yanıyor ama söndürecek uçaklarımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 13 adet uçağı var. Kıbrıs’a 8 uçakla gideceğine yangın söndürme uçakları alsaydı. Saraya 13 uçak ama memlekete bir tane bile yangın söndürme uçağı alınmıyor” dedi.

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CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta, CHP Elbistan İlçe Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısından açıklamalar şöyle:

"Her yaz aynı film"

Her yıl yaz aylarında aynı filmi izliyoruz. Vatandaş izliyor. Hükümet de Orman Bakanlığı da sadece bu yangınları izliyor. 2009 ile 2020 yılları arasında 29 bin 965 orman yangını meydana gelmiş. Son iki günde 13 ilde 41 orman yangını meydana geldi. Hükümet orman yangınlarını söndürme konusunda gerekli çalışmaları yapamıyor.

"Ak Parti birilerini zengin etmek istedi"

11 adet Türk Hava Kurumu’na ait yangın söndürme uçağı vardı, maalesef şu sıralarda hangarlarda çürümeye bırakıldı. Çünkü AK Parti birilerini zengin etmek istedi. 11 yangın söndürme uçağımız çürüyor ama biz milyonlarca doları kiralık uçaklara veriyoruz. AKP yönetimi, yangın söndürme uçakları ile ilgili ihale yaptı. Her uçağın 5 bin litre su taşıma kapasitesine sahip olması şartı getirdi. Çünkü Türk Hava Kurumu uçaklarının kapasitesi 4 bin 900 litreydi.

"Saray'a 13 uçak memlekete alınmıyor "

Ormanlarımız cayır cayır yanıyor, ama söndürecek uçaklarımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ama, 13 adet uçağı var. Kıbrıs’a 8 uçakla gideceğine, yangın söndürme uçakları keşke alsaydı. Saraya 13 uçak ama memlekete bir tane bile yangın söndürme uçağı alınmıyor. Türk Hava Kurulu uçaklarını niye kullanmıyorsunuz? Kiraladığınız uçakları kimlerden kiraladınız? Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Orman yangınları bir gerçek. Artık ciddi politikalar için adım atın.

"Yurttaşın kapanmalara gücü yok"

Aylardır çağrı yapıyoruz. Açıkladığınız rakamların içinde kaçı aşılı, kaçı aşısız? Dün itibariyle açıklamaya başladılar ama geç kalındı. Bu yurttaşın yeni kapanmalara gücü yok. Hükümet daha ciddi politikalar üretmelidir. Biz CHP olarak aşı konusunda hükümeti destekleyeceğiz. Ekonomik zorluklar var. Esnaf perişan.

"Yasin Aktay, açın halinden anlamaz"

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay’ın “Aç olan ‘açım’ diye bağırmaz ‘açım’ diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır” ifadelerinin anımsatılması üzerine Ali Öztunç, “Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Millet sabretti, bekledi ama bıçak kemiğe dayandı. Yasin Aktay, milletin aklıyla dalga geçer gibi açıklamalar yapıyor. Yasin Aktay, açın halinden anlamaz” dedi.

"Yasin Aktay ve onun gibi düşünenler 21. yüzyılın köle tüccarlarıdır"

Yasin Aktay’ın “Ben rızka inanırım, rızkın Allah’tan olduğuna inanırım” demesine Ali Öztunç, “Avrupa’nın bekçilik karşılığında Türkiye’ye verileceği üç beş kuruş para. Biz mültecilere bekçilik yapacağız, Avrupa para verecek, bu da rızık olacak öyle mi? Yasin Aktay’ın rızıktan anladığı budur. Türkiye, üç beş kuruş ihtiyaç duymaz. Yasin Aktay ve onun gibi düşünenler 21. yüzyılın köle tüccarlarıdır” dedi.

"Soylu'nun açıklaması ciddiyetsiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Esnaflarımız, turizm, tarım, Allah'a çok şükür herkes elinden gelen gayreti gösterdi üretim artıyor. Bundan da rahatsız oluyorlar, ben buna üzülüyorum. Siz yapın, gelin elinizi öpelim” ifadelerini kullanması ile ilgili olarak ise Ali Öztunç, şunları söyledi:

“Sayın Soylu polisleri yanına almasın, büyük kentlerin varoşlarına gitsin, durumu görsün, yoksulluğa tanık olsun. Sayın Soylu, rüşvet alanların kim olduğunu biliyor, aynı masada oturuyor, sohbet ediyor. Vatandaşın yoksulluğunu bilmezler, anlamazlar. Takdir edilecek bir ekonomik politikanız yok. Millet perişan durumda. Siz saraydan bakıyorsunuz. Toz pembe hikayeleriniz güzel. Korumaları yanına alma, halkın arasına in, vatandaşları dinle, o zaman gör bakalım ekonomi uçmuş mu geriye mi gitmiş. Sayın Soylu’nun açıklaması ciddiyetsizdir.”

“CHP Genel Merkezi, Bolu Belediye Başkanı için bir adım atacak mı” sorusuna Öztunç, “Seyit Torun gerekli açıklamaları yapmıştır” dedi.

Bylock'un lisans sahibinin “Kemal Bey'in danışmanı ev arkadaşım” iddiasının sorulması üzerine Öztunç, şunları söyledi:

“10 yıl önceki bir olaydan söz ediyorlar, FETÖ ile AK Parti’nin kol kola olduğu… 10 yıl önceye gitmeye gerek yok, yakın tarihe bakalım. Erdoğan ile FETÖ birlikte fotoğraf verdi mi, verdi. ATV onu sor önce, bence. ‘Bitsin bu hasret, dön artık’ diye FETÖ’ye kim yalvardı, git ona sor bu soruyu, ey ATV. ‘Ne istediler de vermedik’ diyen kim, git bu soruyu ona sor. TBMM’de komisyon kuruldu mu, kuruldu; rapor hazırlandı mı, hazırlandı, nerede bu rapor, piyasada yok. Bu raporu niye ortaya çıkarmıyorlar. FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için bu raporun açıklanması gerekiyor. Bu raporu açıklamayanlar, çıkmışlar algı oluşturmaya çalışıyorlar. Defalarca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için önergeler verildi, bizim tarafımızdan. Ne oldu? AK Parti ile MHP reddetti. AK Parti ile MHP, onların da yandaşları çıkmış şimdi akıllarınca bizi bir yerlere bulaştırmaya çalışıyorlar. Kargalar bile buna güler. FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılırsa; kimlerin FETÖ ile içli dışlı olduğu, kimlerin bir olduğu, kimlerin birlikte olduğu ortaya çıkar.”

Ali Öztunç, ayrıca; 7 milletvekilinden oluşan heyet olarak Manavgat’ta olacaklarını duyurdu.