CHP'li Öztunç: Biden ile görüştü, doğalgaza zam geldi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, BOTAŞ'ın kasım ayına ilişkin açıkladığı satış tarifene göre, doğalgazda sanayi abonelerine yapılan yüzde 48 oranındaki zammına tepki gösterdi.

''Lütfen biraz evde otur''

Öztunç, "Bugün güne zamlarla başladık. Doğal gaz, elektrik üretiminde ve sanayide çok büyük bir zam aldı. Gerçekten de Sayın Tayyip Erdoğan, ne zaman yurt dışına gitse zamlar yaşanıyor, ne zaman televizyona çıksa dolar yükseliyor. Ne zaman yurt dışına gitse zam oluyor. Zam üstüne zam geliyor. Cumhuriyet tarihinde bu kadar çok zam yapan başka bir hükümet olmamıştır. Sayın Erdoğan'a önerimiz, lütfen birazcık evde otur. Ankara'da kal, yurt dışına gitme ki artık zamlar bu kadar fazla olmasın" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Erdoğan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmeyi anımsatan Öztunç, şunları ekledi.

"Biden görüşmesinin etkileri hemen bugün başladı. Biden ile görüştü, doğal gaza zam geldi. Yan ürünlere zam gelecek. Sanayideki tüm üretime zam gelecek. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı zam konusunda üzerine olmayan bir iktidardır."