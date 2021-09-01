CHP'li Öztunç: MHP'nin oy oranı çok düştü, yüzde 7 düzenlemesi bunun için

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "seçim barajının yüzde 7 olarak tescillendiği" açıklaması için, "MHP'nin oy oranı çok düştü, bu düzenleme o yüzden yapılıyor" dedi.

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Cumhuriyet gazetesine konuşan Öztunç "Bu düzenleme MHP ve Bahçeli için yapılıyor. MHP'nin oy oranı çok düştü, o yüzden bu düzenlemeyi istediler. Bizim için fark etmez. Baraj isterlerse 5 olabilir. Biz ittifak olarak iktidara geleceğimiz için kaç yaparlarsa yapsınlar" diye konuştu.