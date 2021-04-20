CHP'li Öztunç: İtiraf yetmez, Ticaret Bakanı Pekcan'ın istifasını bekliyoruz

Ticaret Bakanlığı, bakan Ruhsar Pekcan ve eşinin sahibi olduğu şirketlerden bakanlığa dezenfektan satın alındığını doğruladı. Bakanlığın açıklaması, iddia ortaya atıldıktan 5 gün sonra geldi.

TIKLAYIN - Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi"

Söz konusu iddiaları TBMM gündemine taşıyan ve 5 gündür bu konuyu ısrarla takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Beşinci günün sonunda itiraf ettirdik, ama yetmez istifasını da bekliyoruz" dedi.

"Sayın bakan 'Hele bir sorun niye aldım' diyor"

Ali Öztunç, bakanlık açıklamasını tatmin edici bulmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bu sabah Fethiye ziyaretinde tekrar sordum. Sayın bakan 5 gündür cevap vermiyor. Az önce bir açıklama yapmış açıklama için teşekkürler. 5 gün boyunca düşünmüş taşınmış, sağına soluna sormuş, birilerine danışmış, ‘ya ben bu işte ne söylesem' diye düşünmüş. En son bir bahane bulmuş kendine göre. Diyor ki sayın bakan, ‘evet eşimin firmasından aldım, ama ucuz olduğu için aldım' diyor. Şener Şen'in filminde diyor ya ‘hele bir sorun niye yaptım diye'... Sayın Bakan da ‘hele bir sorun niye aldım' diyor. Çünkü ucuzdu diyor. Sayın bakan ucuz pahalı bırak bunu. Bir bakan kendine ve eşine ait şirketten kendine malzeme almaz. Bunun hiçbir açıklaması yoktur. Sayın bakan itiraf ediyor ‘aldım' diyor. Ucuzmuş da almış. Kendi şirketinde kendi bakanlığına bir kuruşluk bir mal alsa bile bu hatadır, yanlıştır, etik değildir. Bunu yapan biri demokratik bir ülkede o koltukta oturamaz. İstifa etmelidir."

"Milletin aklıyla oynayıp enayi yerine koymasın"

Cumhurbaşkanı'nın istifa etmemesi halinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı görev alması gerektiğini savunan Öztunç, şöyle konuştu:

"Madem bu açıklamayı yapıyor sayın bakan hemen istifa etmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu itiraftan sonra sayın bakanı görevden almıyorsa istifa etmesi gerekiyor. Bizim milletin aklıyla oynamasın, enayi yerine koymasın. Bir kuruşluk mal bile almaman gerekiyor sayın bakan. Kendi şirketinden kendi bakanlığına mal alan bir bakan olarak tarihe geçti. ‘Efendim ihaleye girdi en ucuz oydu'... Yahu senin eşin ihaleye giriyor. Kim cesaret edip de o ihaleye girebilir. Girse bile kim daha düşük teklif verebilir. Çünkü sonuçta ihaleye giren şirketlerden biri bakanın ta kendisi, bakanın eşi. Böyle bir dalga geçmek olamaz. Sayın bakan itiraf etmiş, ama yetmez. Hemen istifa etmesi gerekir. Eğer bu topluma, bu millete tırnak ucu kadar saygısı varsa Ruhsar Pekcan'ın görevinden istifa etmesi gerekir. Beşinci günün sonunda itiraf ettirdik ve istifasını da bekliyoruz."