CHP'li Öztunç: Gaziantep ve Kahramanmaraş afet bölgesi ilan edilsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te kar yağışı nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri anlattı. Öztunç, kar nedeniyle kapanan yollarda küreme ve tuzlama yapılmamasına tepki göstererek “Çiftçi perişan oldu. Buraların afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerin tüm zararlarının giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ile birlikte bugün TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Öztunç, şöyle konuştu:

"Kar sınavından kaldılar"

“Kahramanmaraş ve Gaziantep’te ciddi kar yağışı yaşandı. İnsanlar perişan oldu. Gerek Kahramanmaraş gerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kar sınavından sınıfta kaldılar. Önceden belliydi. Meteoroloji, valilikler, büyükşehir belediyesi uyardı. Belediye, vatandaşları uyardı, kendisi ayakta uyudu. Hiçbir tedbir almamış, hiçbir çalışma yapmamış. Ne tuzlama yapmışlar ne küreme yaptılar. Niye tuzlama yapmadınız? Çünkü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tuz almamış. Aklınca tasarruf yapacak. İlk gün, ilk gece ana arter yollar bile açılamadı.

"Devlet ne için vardır?"

Mersin-Adana-Antep otoyolu kar nedeniyle kapandı. 24 saat yurttaşlar kımıldayamadılar. Çoluk çocuk araçta mahsur kaldılar. Devlet ne için vardır? Böylesi durumlarda yurttaşına sahip çıkmak için vardır. O yolu açmak için vardır.

"Seralar kar altında kaldı"

Tüm bunlar olurken aynı anda Narlı mahallemizde petrol boru hattı patladı. Bir yandan da yurttaşlarımız bunun sıkıntısını yaşadı. Tarlalara petrol aktı. Kar nedeniyle de çiftçi perişan oldu. Kadıoğlu mahallesinde seracılık yapılır. Kar yağışı nedeniyle bin dönüm sera kar altında kaldı. Çiftçi perişan. Ekmek parası seralar kar altında kaldı.

"Gelin, kanun teklifine destek verin"

Biz CHP olarak, kar afetinden etkilenen çiftçilerimizin hasarlarının giderilmesini talep ediyoruz. Özellikle Kadıoğlu mahallesinde hangi çiftçimiz mağdur olduysa mağduriyetin giderilmesi devletin boynunun borcudur. Kanun teklifini verdik. AK Parti ve MHP’ye sesleniyoruz. Kamyon kamyon oy aldığı Kahramanmaraş’a tırnağı kadar sevdası varsa bu kanun teklifini kabul ederler. Seçim zamanı oy istemeyi biliyorlar. Kar yağdı, çiftçi perişan oldu. Buraların afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerin tüm zararlarının giderilmesini talep ediyoruz. AK Parti ve MHP kaçmasın, destek versinler. ‘Muhalefetin kanun teklifine destek olmayız’ derlerse getirsinler, biz destek vereceğiz.”