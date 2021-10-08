CHP’li Öztunç: Erdoğan zaten gidiyor; önerimiz, görevi bittikten sonra reklamcılığa başlasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketinden alışveriş yapması ile ilgili olarak; “Tarım Kredi Kooperatifleri’ni AK Parti’nin eski milletvekilleri yönetiyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı gitmiş Tarım Kredi Kooperatiflerinin reklamını yapıyor. Artık reklamcılığa başlayacak Tayyip Erdoğan. Reklam filmlerinde de oynar bu gidişle. Zaten gidiyor, bitiyor. Ona önerimiz, görevi bittikten sonra reklamcılığa başlasın” dedi.

Öztunç, Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili çıkışlarını eleştirerek, "Ekonomi çok güzel diyor. Kendi ekonomisi, yanındakilerin ekonomisi çok güzel ya. İşte şimdi pandoranın kutusu açılıyor. Hangi iş adamlarının, Türkiye’nin parasını nereye götürdüğü ortada. Tek tek çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündemi değerlendiren Öztunç, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş’a hızlı trenin gelmesinin sözünü verenler, sözünü yemiştir"

“AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Sayın Tüfekçi, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne yaptığı ziyaretten sonra açıklamada dedi ki Sayın Tüfekçi; Kahramanmaraş’ın Narlı Mahallesi’nden yani Pazarcık ilçesi ‘Narlı Mahallesi’nden Malatya’ya hızlı tren gelecek’ dedi. Kendi ili Malatya açısından müjdeli bir haber…

Malatya için iyi bir haber. Ben Malatyalılar’ı kutluyorum. Malatyalılara hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah gitsin. Malatya’ya da gitsin. İyi de yahu Mersin’den başlayıp Malatya’ya kadar giden bu hızlı tren, Kahramanmaraş’a niye uğramıyor arkadaşlar? Mersin, Adana, Osmaniye, Antep, Narlı’dan Malatya… Şurası yahu dibimiz, dibimiz… Narlı. Kahramanmaraş Merkez’e hızlı tren yok. Her seçimde meydana gelen Kahramanmaraş Meydanı’nda hızlı tren gelecek diyen Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum. Kahramanmaraş neden sizin gözünüzde üvey evlat? Kahramanmaraş’ı çantada keklik görüyorsunuz. Hiçbir yatırım yapmıyorsunuz. Hızlı tren niye gelmiyor Kahramanmaraş’a? Eyy AK Parti, eyy MHP, eyy Cumhur İttifakı… Kahramanmaraş’a hızlı treni niye çok görüyorsunuz. Malatya’ya kadar götürüyorsunuz. Kahramanmaraş’a niye çok görüyorsunuz? Ben bunu daha önce söylediğimde AK Parti milletvekilleri, bir ağızdan başladılar. Hızlı tren Maraş’a da geliyor. Nereden gelecek? Nurdağı’ndan ring yapacak. Ne ringi kardeşim? Biz hızlı tren diyoruz, hızlı tren. Kahramanmaraş’a hızlı trenin gelmesinin sözünü verenler, sözünü yemiştir."

"Belediyeciliğin kitabını yazdı diye getirdiğiniz şahıs, belediyeciliğin b’sini bilmiyor"

Geçmişte verilen sözler, tutulmamıştır. Seçim meydanlarında Tayyip Erdoğan söz verdi. AK Parti’nin adayları söz verdi, ama yapılmadı. Milletimizin taktirine sunuyorum. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin taktirine sunuyorum. Bir kez daha sizi kandırdılar. Seçim meydanında çıkıp da işte biz stad yapacağız Maraş’a diye fotoğraf gösterdiler. Stat nerede? Elimizde bir stat vardı. Onu da aldılar. Sürgüne gitti, Kahramanmaraşspor. Kahramanmaraşspor, sürgünde Osmaniye’de top oynuyor. Vicdan… Bu kadar mı sevmiyorsunuz Kahramanmaraş’ı AK Parti? Nasıl olur da siz Kahramanmaraş’ın elindeki stadı da alırsınız? Niye bir stat yapmıyorsunuz? Antep’e yaptınız. Kayseri’ye yaptınız. Malatya’ya yaptınız. Her yere yaptınız. Maraş’a niye yapılmıyor? Çantada keklik gördüğünüz için mi? Bu şehrin gelişmeye, büyümesine ihtiyaç yok mu? Değerli arkadaşlar, stat sözü verdiler. Yerine getirmediler. Fos çıktı. Hızlı tren sözü verdiler, fos çıktı. Kahramanmaraş, gün görmüyor. Hayrettin Güngör geldiğinden beri Kahramanmaraş, gün görmüyor. Gelen gideni aratır lafı Kahramanmaraş’ta ilk defa bu kadar cuk diye oturdu. Belediyeciliğin kitabını yazdı diye getirdiğiniz şahıs, belediyeciliğin b’sini bilmiyor. Arslan Kavşağı ne oldu? Yahu bir kavşağı yapamayan hükümetle karşı karşıyayız. Yeni asfalta başlamışlar. Kaç yıl oldu kaç? Otobüs terminali kaç yıldır yapılıyor? Bir terminali bitiremediler yahu. Buradan çağrı yapıyorum. Terminali bitiremeyecekseniz, bırakın ben yaparım. Ben belediye başkanı değilim, milletvekiliyim ama CHP’li belediyelerden destek alarak o terminali yaparım. Kampanya açarım, vatandaşın katkısıyla o terminali yine yaparım. Bu kadar beceriksiz olunmaz yahu.

"AK Partili belediye diye bu usulsüzlükleri görmezden mi geliyorsunuz?"

"Başka konularda beceriklilermiş, onu da öğrendik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekinözü Belediyesi ile ilgili ne yaptın? Ben söylemiyorum bak, belediyede çalışan zabıta, gidip suç duyurusunda bulunuyor. Diyor ki, ‘Ekinözü Belediyesi’nde şu şu şu usulsüzlükler vardır’ diyor. CHP’li belediye olsa şimdiye kadar 50 defa görevden almıştın. Ekinözü Belediyesi ile ilgili soruşturma açıldı mı açılmadı mı? Açıldıysa ne aşamada? Niye görevden el çektirmiyorsunuz? Yani AK Partili belediye diye bu usulsüzlükleri görmezden mi geliyorsunuz? Eyy Süleyman Soylu. Balık baştan kokmuş. Nereye elimizi atsak pislik bulaşıyor."

"Görevi bittikten sonra reklamcılığa başlasın"

"Tarım Kredi Kooperatifleri’ni AK Parti’nin eski milletvekilleri yönetiyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı gitmiş Tarım Kredi Kooperatiflerinin reklamını yapıyor. Artık reklamcılığa başlayacak Tayyip Erdoğan. Reklam filmlerinde de oynar bu gidişle. Zaten gidiyor, bitiyor. Ona önerimiz, görevi bittikten sonra reklamcılığa başlasın. Millet evine ekmek götüremiyor, zeytin yağı alamıyor, Ayçiçek yağı alamıyor. Beyefendi markette arabayı doldurmuş, gofretle, bisküviyle, çikolatayla 1002 lira verdim, çok ucuz diyor. Sana göre hava hoş. Elektriğe para ödemiyorsun Tayyip Erdoğan, suya para ödemiyorsun. Doğal gaza ödemiyorsun. Benzine ödemiyorsun. Elbiseye ödemiyorsun. Yemeğe ödemiyorsun. Meyveye ödemiyorsun. Her gün 10 milyon lira sarayın masrafı var. Her gün… Millet aç, millet perişan. AK Parti ve Cumhur İttifakı milletten uzaklaşmıştır."

"Kendi ekonomisi, yanındakilerin ekonomisi çok güzel"

"Ekonomi çok güzel diyor. Kendi ekonomisi, yanındakilerin ekonomisi çok güzel ya. İşte şimdi pandoranın kutusu açılıyor. Hangi iş adamlarının, Türkiye’nin parasını nereye götürdüğü ortada. Tek tek çıkıyor.”