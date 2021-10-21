CHP'li Öztunç: Doların yükselmesiyle vatandaş fakirleşiyor, AKP'liler zenginleşiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Merkez Bankası’nın faiz indirme kararına “Doların yükselmesi vatandaşı fakirleştiriyor, AK Partilileri zenginleştiriyor. Doların yükselmesi vatandaşın cebindeki parayı götürüyor, 5’li çetenin, yandaşlarının cebine o paranın girmesini sağlıyor. İstifa etmeleri gerekiyor” sözleri ile tepki göstererek hükümeti istifaya çağırdı.

Ali Öztunç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 200 baz puan indirimi ile faizi yüzde 16’ya indirme kararını değerlendirdi.

"Maalesef fireni patlamış kamyon gibi gidiyoruz"

Merkez Bankası’nın kararı ile döviz kurunun arttığına dikkat çeken Öztunç, şunları söyledi:

“Türkiye yönetilemiyor, kötü yönetiliyor. AKP, Cumhur İttifakı artık Türkiye’yi yönetemiyor. Doların, dövizin bu kadar yükselmesini en büyük sebebi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kötü, yanlış ekonomi politikalarıdır. Maalesef fireni patlamış kamyon gibi gidiyoruz. Ekonomi çok ciddi darbe almış durumda. Bugün yaşadığımız sorunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kars’tayız. Gelsinler Kars’a. Dolar yükseldiği zaman elektrik, doğalgaza zam. Gelsinler Kars’ta vatandaşın arasına girsinler bakalım. Karslı nasıl geçinecek? Bu faizlerle, zamla, dövizin yükselmesiyle bu insanlar nasıl geçinecekler?"

"Yönetemiyorlar, istifa etmeleri gerekiyor"

Kömürün tonu kaç lira olmuş, doğal gaza ne kadar ödenecek? Bunun hesabını yapmıyor hükümet. AKP’ye göre hava hoş. Hiç umurlarında değil. Dolar yükseldiği zaman vatandaşın cebindeki para gidiyor. Vatandaşın bütün kazanımı, birikimi gidiyor. Ama dolar sahiplerinin parası daha da değerleniyor, zenginleşiyor. En büyük dolar da AKP'lilerde. Doların en büyük miktarı Tayyip Erdoğan’da, yandaşlarında, 5’li çetesinde, müteahhitlerinde. Doların yükselmesi vatandaşı fakirleştiriyor, AKP'lileri zenginleştiriyor. Doların yükselmesi vatandaşın cebindeki parayı götürüyor, 5’li çetenin, yandaşlarının cebine o paranın girmesini sağlıyor. İstifa etmeleri gerekiyor. Yapmaları gereken tek iş istifa etmektir, yönetemiyorlar çünkü.”

"TCMB'nin bağımsız olmadığını Mısır’daki sağır sultan bile biliyor"

Kararın Merkez Bankası’nın bağımsız olmadığının göstergesi olduğuna işaret eden Öztunç, “Merkez Bankası’nın bağımsız olmadığını Mısır’daki sağır sultan bile biliyor. Merkez Bankası bağımsız filan değil. Merkez Bankasına siyaset, hükümet, Cumhurbaşkanı, saray müdahale ediyor… Kars’taki bir şube müdürünün atamasına bile saray karışıyor. Merkez Bankası’nın kararlarına bile saray karışıyor.” diye konuştu. (ANKA)