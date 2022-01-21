CHP'li Öztrak: Ülkeye demokrasiyi getirmek gibi son derece önemli bir görevi olan partiler arasında çatlak falan olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kimse boşuna Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkışmasın. Ülkeye demokrasiyi getirmek gibi son derece önemli bir görevi olan partiler arasında çatlak falan olmaz" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Faik Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Nass diyen Erdoğan pas dedi"

“Erdoğan, Roma’yı yakıp keyifle seyreden Neron misali, 84 milyonluk güzelim ülkeyi, 800 milyar dolarlık ekonomiyi 3 yıl 7 ayda yangın yerine çevirdi. Şimdi de keyifle seyrediyor. Yangını söndürmek isteyen itfaiyecileri iş başına getirecek erken seçimi de engelliyor. Aylardır ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ dedi durdu. ‘Faiz düşerse enflasyon da düşer’ dedi ama dün bu iddiasını bir anda unuttu. Enflasyon coşarken bu defa politika faizini indirmedi. Faiz indirimine ‘nas’ diyen Erdoğan, dün ‘pas’ dedi. Oysa daha iki gün önce, Arnavutluk dönüşünde, ‘Benim bir iddiam var: Faiz sebep, enflasyon neticedir. Nitekim de neticesi kendini gösteriyor. Enflasyon düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin’ diyordu. Madem faiz sebep enflasyon netice idi, madem faiz düşerse enflasyon da düşer idi, madem faizi indirmek nas idi, madem kendine de iddiasına da bu kadar güveniyordu, ne oldu da tüm bu mademler dün bir anda badem oluverdi. Ne oldu da faizi indirerek enflasyonu düşürmekten bir anda vazgeçti?

"Erdoğan Avrupalıya, Amerikalıya ağıt yakmaktan benim Tekirdağlı hemşerimin feryadını duymuyor"

Bugün bu ülkede, şu karda kışta insanlarımız bir somun ekmeği ucuza alabilmek için saatlerce Halk Ekmek kuyruklarında bekliyor. Benim Tekirdağlı hemşerilerim, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 99 liralık ithal ayçiçeği yağını alabilmek için kuru ayazda saatlerce kuyruklarda bekliyor ve haykırıyor ‘Bizi bu hallere düşürenler utansın’. Ama Erdoğan Avrupalıya, Amerikalıya ağıt yakmaktan benim Tekirdağlı hemşerimin feryadını duymuyor. Erdoğan’ın kalp gözü milletimize kapandı. Zamları otomatiğe bağladı. Dolar çıkarken de her şeye zam, dolar düşerken de her şeye zam. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sadece vatandaşı değil akaryakıt bayilerini de eziyor. Geçen yıl çiftçi, traktörünün deposunu 735 liraya dolduruyordu. Artık aynı depo bin 581 liraya doluyor. Erdoğan mazota son bir yılda yüzde 115 zam yaptı. Bir çuval üre gübresi almak için çiftçi, geçen yıl ödediğinin yedi katını ödüyor. Erdoğan, gübreye bir yılda yüzde 600 zam yaptı. Çiftçi bu maliyetlerle ne yapacak, nasıl üretecek? Bir de çıktı, ‘Çiftçiye desteği gerekirse artırabiliriz’ dedi. Çiftçi tarlasına giremiyor. Destek şimdi değilse ne zaman gerekecek? Sanayici de zor durumda. Ara malı fiyatları son bir yılda yüzde 92, enerji fiyatları yüzde 123 arttı. Elektrik, gaz faturaları, organize sanayi bölgelerindeki sanayicimizi perişan etti. Bunlar yetmezmiş gibi, sanayiciye gaz tedarikinde de sıkıntılar başladı.

"Bu sürecin sonu hiperenflasyon kapısının aralanmasıdır"

Türkiye’de de para matbaası bir süredir hızlı çalışıyor. Parasal taban, son iki yıldır enflasyondan çok daha hızlı artıyor. Haydi diyelim 2020’de pandemi vardı ve ekonomi kapanmıştı, ama 2021’de ekonomi büyük ölçüde açıldı. Buna rağmen parasal genişleme devam etti. Önümüzdeki günlerde para matbaası daha da hızlanacak. Yılsonunda Merkez Bankası’nın bilançosunu apar topar, bir gecede makyajladılar. O güne kadar 70 milyar zarar etmiş bankayı, 60 milyar lira kâra geçirdiler. Şimdi Hazine sıkıştı. Kâğıt üstündeki kârı bir an önce bütçeye aktarmak istiyorlar. Bunun için nisan ayında yapılacak Merkez Bankası Genel Kurulu’nu 3 Şubat’a çektiler. Banknot matbaası fazla mesai yapacak, para basacak. Bununla da Hazine, şubat ve mart aylarındaki yüklü borçlarını ödeyecek. Bir başka hazırlık da kamu bankalarında. Hazine, Ziraat Bankası’na 22,5 milyar lira, Halk Bankası ve Vakıf Bank’a ayrı ayrı 13,5 milyar lira, katılım bankalarına da 2 milyar lira sermaye verecek. Kamu bankalarının sermayesi, bir önceki kredi genişlemesinde kediye yüklenmişti. Anlaşılan kedi bu yüke dayanamadı, milletin vergileriyle kedinin cenazesini Hazine kaldıracak. Hükümet yine bildiğini yapacak, yeni bir kredi genişlemesine gidilecek. Korkarım bu sürecin sonu, hiperenflasyon kapısının aralanmasıdır.”

Soru-yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun dün bir araya gelmesinin ardından ‘Ahmet Davutoğlu çatlağı olduğu’ iddialarına yönelik sorunun gelmesi üzerine Öztrak, “Kimse Millet İttifakı’nda fay hattı aramaya kalkışmasın. Ülkeye demokrasiyi getirmek gibi son derece önemli göreve talip olan partiler arasında çatlak falan olmaz” dedi.

Millet İttifakı’na yeni partilerin katılacağı ve Davutoğlu’nun ittifak isminin değişmesi konusunda talebi olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine Öztrak, “O yemek, Türkiye’nin öncelikli ve ağır sorunlarının tartışıldığı bir yemek. Ben yoktum, ne konuşulduğunu bilemem ama biliyorum ki ittifak da görüşülmüştür. Türkiye’nin bütün sorunlarını çözecek ittifak, Millet İttifakı’dır. Sayın Davutoğlu ile ilgili soruların muhatabı ise kendisidir. Ben cevap vererek nezaketsizlik yapmam istemem. Siyasi etik çerçevesinde bu doğru da olmaz” diye konuştu.

Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı Selçuk Erdağ’ın rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin soruya Öztrak, “Belediye başkanımız açıklama yaptı. ‘Suç varsa suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağız’ dedi. Hakkında iddialar bulunan kişi görevinden alındı. Biz rüşvet alanı büyükelçi atamayız, işten atarız” dedi.

BAE ile swap anlaşması imzalanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek olması için Öztrak, “Aslında olmayan emanet paralarla dibi delik kovaya su boşaltılıyor. Bu yolun sonu yoktur ama artık işin nereye doğru gittiğini herkes fark ediyor. Elin oğlu Merkez Bankası’na verdiği paranın haczedilmemesine dair yasal güvence istiyor. AK Parti de kuzu kuzu Meclis’e getiriyor. Yazıklar olsun” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ekonomik programla ilgili soruya DEVA Partisi tarafından çalışma başlatıldığını söylediği iddiası için Öztrak, “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili çalışma yapan 6 parti çalışmaktadırlar. Tüm partilerin yaptığı ekonomiyle ilgili çalışmaların hepsi birbirinden değerlidir. Milet İttifakı’ndan oluşturacak ekonomi programının esasları ise liderlerin bir masa etrafında toplanıp karar alması ile belirlenecektir. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği husus bununla ilgilidir” dedi.

TÜİK’in beyaz eşya, elektronik ürünler, mobilya, birinci el otomobiller ve otobüs bileti fiyatları için 2022 yılı itibarıyla internet üzerinden derlenen fiyatları endeks hesaplamalarında kullanılacağını açıklamasına Öztrak, “Şu anda nasıl etkileyebileceği konusunda herhangi bir fikrim yok ama bu hale geldi ki TÜİK’in yaptığı bütün düzenlemelerde enflasyonu olduğundan daha düşük çıkarma çabası olduğunu düşünüyoruz. Bir memleketin istatistik kurumunun verilerine güven yoksa yatırımcıların ve tüketicilerin karar almasını, ekonominin büyümesini olumsuz yönde etkiler” dedi.