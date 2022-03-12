CHP'li Öztrak, Türk Telekom’un Varlık Fonu’na devredilmesini değerlendirdi: Anlamak mümkün değil; muhtemelen birileri kurtarılıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Varlık Fonu’nun Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 55’ini satın almasını değerlendirdi. Öztrak, “Türk Telekom’un sözleşmesi 2026’da bitiyor. 2026’dan sonra Türk Telekom yeniden devlete devredilecek. Kendisine devredilecek olan bir şeyi bu kadar para vererek neden alır devlet? Bunu anlamak mümkün değil, muhtemelen birilerini kurtarıyor. Varlık Fonu bir daha bunu satmayı düşünüyor mu? Aldığı fiyata satabilecek mi? Bunların hiçbiri belli değil” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası, 10-11 Mart'ta Bartın ve Karabük’te; iş dünyası, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve esnafla bir araya geldi.

Öztrak, ziyaretlerinin ardından iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının beklentileri ile ilgili şunları söyledi:

"Belirsizlik herkesin ufkunu daraltıyor, bütün şikayet ondan"

“Bu belirsizlik herkesin ufkunu daraltıyor, bütün şikayet ondan. Ekonomide bir an önce istikrarın sağlanması yeniden büyüme ortamına, düşük enflasyon ortamına dönülmesi herkesin beklentisi. Bu çerçevede de benim görebildiğim kadarıyla mevcut metal yorgunu yönetimden ciddi bir memnuniyetsizlik var. O nedenle de daha fazla tahribat olmadan bir an önce sandığın gelmesini gerektiğinin sık sık altını, ben de çiziyorum bizim muhataplarımız da burada konuştuğumuz insanlar da çiziyor. Daha fazla zarar olmadan.”

Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyon tahminlerine ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine de şunları söyledi:

"Tüm söyledikleri en fazla bir ay geçtikten sonra geçersiz hale geliyor"

“Mevcut yönetiminin yaptıklarıyla Merkez Bankası’nın faiz kolunu kestiler, bu ekonomi politikalarıyla enflasyon düşmez. Hele sopayla, tehditle, etiketlerle mücadele ederek bu enflasyon hiç düşmez. Bu enflasyon üreterek düşer, bu enflasyon tarlada düşmeye başlar, bu enflasyon doğru para ve maliye politikalarıyla düşmeye başlar.

Cari açıkla enflasyonu düşüreceğini söylüyordu yeni atanan Nebati Bakan, ama şimdi ortaya çıktı ki cari açık da kontrolden çıkmış vaziyette. Hiçbir söylediklerinin arkasından duramıyorlar. Tüm söyledikleri en fazla bir ay geçtikten sonra geçersiz hale geliyor. Dolayısıyla böyle bir yönetimle bu ekonominin gitmesi mümkün değil. Bakın bu ekonomi çok büyük bir ekonomidir. 800 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz, 85 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bu, deneme yanılma tahtası gibi ağzına geleni söyleyerek bu ekonomi yönetilmez.”

Öztrak; Türkiye Varlık Fonu’nun Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 55’ini 1,6 milyar dolara satın almasını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Birilerini kurtarma operasyonundan artık bıktık, millet şu anda kurtarılmayı bekliyor"

“Bu da bu yönetimin ne yaptığını anlamakta güçlük çektiğimiz hususlardan bir tanesi. Benim bilebildiğim kadarıyla Türk Telekom’un sözleşmesi 2026’da bitiyor. 2026’dan sonra Türk Telekom yeniden devlete devredilecek. Şimdi kendisine devredilecek olan bir şeyi bu kadar para vererek neden alır devlet? Bunu anlamak mümkün değil, muhtemelen birilerini kurtarıyor. Birilerini kurtarma operasyonundan artık bıktık, millet şu anda kurtarılmayı bekliyor. Esnaf zor durumda, çiftçi zor durumda, vatandaş zor durumda artık şu kendi yandaşlarını görmekten vazgeçsinler de bir dönüp vatandaşın haline baksınlar.

Burada tabi her türlü sorun var. Varlık Fonu’nun elinde, Varlık Fonu bir daha bunu satmayı düşünüyor mu düşünmüyor mu, bu kadar kısa süre için hangi fiyata satacak ne yapacak, aldığı fiyata satabilecek mi bunların hiçbiri belli değil.” (ANKA)