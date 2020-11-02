CHP'li Öztrak'tan Erdoğan'a: Bebekler enkaz altındayken kongrelerde nutuk atıyor, şarkılar çaldırıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de yaşanan depremden bir gün sonra AKP Van İl Kongresi'ne katılmasını eleştirdi. Öztrak, "Tek adam vesayet rejimi Erdoğan'a yaramadı. Milletten koptu, depremmiş ihtiyaçmış unuttu. Kendisinin yetkili olduğunu tekrarlayıp duruyor. Depremin başında durması gerekiyor. Ama o il il dolaşıp parti kongresinde nutuk atıyor. Milletin deprem acısı çok tazeyken, daha bebekler enkaz altındayken kongrelerinde şarkılar, türküler çaldırıyor. Bunlar, milletin harsını, örfünü, geleneklerini unuttular. Bu milletin geleneklerinde, komşusunda bir cenaze varsa, bıraktık eğlenmeyi, müzik çalmayı evde bir hafta televizyon bile açılmaz" diyerek tepki gösterdi.

CHP MYK toplantısı sonrasında Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyen Öztrak, AKP Van İl Kongresi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına da dikkat çekerek "Milli bayramlarımızın, pandemi gerekçesiyle coşkuyla kutlanmasına izin vermeyen, sarayın kibirli başı, iş kendi il kongrelerine gelince ne pandemi dinliyor ne de deprem acısı" dedi.

Öztrak, şöyle konuştu:

"Bu tek adam vesayet rejimi Erdoğan’a yaramadı. Milletten koptu, depremmiş, ihtiyaçmış…Bunları unuttu. Bu rejimde artık her konuda tek yetkili kendisi. Sorunları çözmek için bizzat sorunun başında olması gerekiyor. Ama o, milletin sorunlarını bir kenara atmış, il il dolaşıp Partisinin kongrelerinde nutuk atıyor. Şu hale bir bakın. Saray’ın kibirlisi için her türlü tedbir alınmış. Sosyal mesafe uygulanmış. Ama tribündeki vatandaş için hiçbir tedbir yok. Daha da kötüsü, milletin deprem acısı çok tazeyken, daha bebekler enkaz altındayken, kongrelerinde şarkılar, türküler çaldırıyor. Bunlar, milletin harsını, örfünü, geleneklerini unuttular. Bu milletin geleneklerinde, komşusunda bir cenaze varsa, bıraktık eğlenmeyi, müzik çalmayı evde bir hafta televizyon bile açılmaz. Ama bunları unuttular. Varsa yoksa kendileri…

Milli bayramlarımızın, pandemi gerekçesiyle coşkuyla kutlanmasına izin vermeyen, sarayın kibirli başı, iş kendi il kongrelerine gelince ne pandemi dinliyor ne de deprem acısı… Somalı maden işçilerimiz, hak arama mücadelesi için Ankara’ya yürümek isteyince, “Pandemi var” denerek önlerini kesiyorlar. Barolar kongrelerini yapmak isteyince yasa falan dinlemeyip, “Pandemi var” diyerek baroların kongrelerini yasaklıyorlar. Ama sıra AK Parti’nin il kongrelerine gelince, pandemi etkisi kalmıyor. Milletimiz bunların riyakârlığını görüyor. Sandığın önüne gelmesini bekliyor. Geldiğinde de gereğini yapacak. Bunların alayını evlerine gönderecek." (ANKA)