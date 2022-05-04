CHP'li Öztrak: Şimdi de 1 milyon Suriyeliye milletin kesesinden ev yapmaktan bahsediyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, " 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” açıklamasına ilişkin olarak, "Şimdi de 1 milyon Suriyeliye milletin kesesinden ev yapmaktan bahsediyorlar" dedi.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " 3,5 milyon mülteciye bakmakla övündüler. Mültecileri burada tutup, Avrupa’ya geçmelerini engelleyerek, terör örgütlerinin Avrupa’ya yayılmasını engellemekle övündüler. Şimdi de 1 milyon Suriyeliye milletin kesesinden ev yapmaktan bahsediyorlar. Kötülüğün bu kadarı cehalet olamaz." ifadesini kullandı.