T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Öztrak: Şimdi de 1 milyon Suriyeliye milletin kesesinden ev yapmaktan bahsediyorlar

"Kötülüğün bu kadarı cehalet olamaz"

04 Mayıs 2022 07:33

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz”  açıklamasına ilişkin olarak, "Şimdi de 1 milyon Suriyeliye milletin kesesinden ev yapmaktan bahsediyorlar" dedi. 
 
Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3,5 milyon mülteciye bakmakla övündüler. Mültecileri burada tutup, Avrupa’ya geçmelerini engelleyerek, terör örgütlerinin Avrupa’ya yayılmasını engellemekle övündüler. Şimdi de 1 milyon Suriyeliye milletin kesesinden ev yapmaktan bahsediyorlar. Kötülüğün bu kadarı cehalet olamaz." ifadesini kullandı. 
CHP SözcüsüFaik ÖztrakErdoğan1 milyonSuriyeliaçıklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24