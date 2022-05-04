CHP'li Öztrak: Şimdi de 1 milyon Suriyeliye milletin kesesinden ev yapmaktan bahsediyorlar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” açıklamasına ilişkin olarak, "Şimdi de 1 milyon Suriyeliye milletin kesesinden ev yapmaktan bahsediyorlar" dedi.
Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "3,5 milyon mülteciye bakmakla övündüler. Mültecileri burada tutup, Avrupa’ya geçmelerini engelleyerek, terör örgütlerinin Avrupa’ya yayılmasını engellemekle övündüler. Şimdi de 1 milyon Suriyeliye milletin kesesinden ev yapmaktan bahsediyorlar. Kötülüğün bu kadarı cehalet olamaz." ifadesini kullandı.