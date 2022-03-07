CHP'li Öztrak: Hiç olmazsa bu defa, dış politikayı iç siyasete malzeme etmeyin

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, " Türkiye savaşan her iki tarafla da konuşabilen bir ülke ama yapılan açıklamalardan hükümetin mazruf yerine zarfla uğraştığı anlaşılıyor. Kimin, kiminle, nerede görüşeceği, ne yapılacağından, ne yapıldığından çok daha fazla yer tutuyor. Hiç olmazsa bu defa, dış politikayı iç siyasete malzeme etmeyin" dedi.

CHP'li Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak şunları söyledi:

“Bugün Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12’nci günü. Ukrayna’da dünyanın gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. 1,5 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı bu bugüne kadar Avrupa’nın gördüğü en hızlı göç dalgası.

Diğer yandan Ukrayna’da yaşayan binlerce vatandaşımız hala savaş bölgesinde. Ukrayna’ya gönderilen 2 adet askeri kargo uçağımız da savaş bölgesinde sıkışıp kalmış durumda. Bu çerçevede genel merkezimizde kurduğumuz Kriz Masası vatandaşlarımızın tahliyelerini dikkatle rakip ediyor. Bu haksız hukuksuz insanlık dışı bir savaş. Biz bir an önce savaşın sona erdirilmesini diliyoruz.

Türkiye savaşan her iki tarafla da konuşabilen bir ülke ama yapılan açıklamalardan hükümetin mazruf yerine zarfla uğraştığı anlaşılıyor. Önce Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya’da görüşecek tefrikaları boy boy yandaş basında yer aldı. Ardından Erdoğan Putin ile görüştü görüşecek haberleri boy boy yine yandaş medyada yer aldı.

Kimin, kimle, nerede görüşeceği, ne yapılacağından, ne yapıldığından çok daha fazla yer tutuyor. Hiç olmazsa bu defa, dış politikayı iç siyasete malzeme etmeyin. Diplomasiyi barışa yardımcı olacak şekilde yönetmeyi bir becerin. Daha fazla istikrarsızlığa ve itibar kaybına neden olmayın.”