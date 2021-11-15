CHP'li Öztrak: Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomide mutfaklardan gelen boş tencerelerin sesleri var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz" dediğini belirterek, "Erdoğan'ın kitabını yazdığım dediği ekonomide 19 milyon 921 bin yoksul var. Sofrasına iki günde bir et, tavuk veya balık yemeğini koyamayan 30 milyon 538 bin yurttaşımız var. Borç taksitlerinden bunalan 42 milyon vatandaşımız var. Erdoğan'ın yazdığı bu kitapta yüzde 20'ye dayanan tüketici enflasyonu var. Yüzde 62 zam gören domates var. Erdoğan'ın yazdığı bu kitapta mutfaklardan gelen boş tencerelerin sesleri var. Ekonomide böyle bir beceriksizliğin kitabı daha bugüne kadar yazılmadı. Bu kitabı yazmak Erdoğan'a nasip oldu" dedi.

"Erdoğan, 50 artı 1 barajı düşürülsün ama ucube rejim kalsın istiyor"

Öztrak, "Hele hele ekonominin kitabını hiç yazamaz. Yazarsa da, ortaya işte böyle ucube bir kitap çıkar. Erdoğan kendisine 'ekonomist' ve 'her şey yolunda 'diyor. Tek sorunu 50 artı 1 barajıymış. Anlaşılan Erdoğan, 50 artı 1 barajı düşürülsün ama ucube rejim kalsın istiyor. Ne yapalım? Sizi memnun etmek için barajı 30 art 1'e mi çekelim? Yoksa 20 artı 1’e mi çekelim? Erdoğan'ın bugün 50 artı 1'den şikâyet etmesinin tek bir nedeni var. Geliyor, gelmekte olanın korkusu. Erdoğan hangi çıtayı koyarsa koysun, artık o çıtayı aşamaz. Çünkü milletin gözünden de, gönlünden de düştü" düşüncesini dile getirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı bitiminde CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, kurulun en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğunu söyleyerek, "Türkiyemiz yönetilmiyor, her alanda savruluyor. Ama görünen o ki ülkeyi yönetenler sebep oldukları bu büyük buhranın farkında bile değiller. 1 dolar 10 lirayı geçti. Toplantımızda hem ekonomik krizi, hem de devlet yönetimindeki krizi aşmak için neler yapılabileceğini de ele aldık. CHP yarın seçim varmış gibi çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Öztrak, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacının bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:



"Biz hazırız, milletimiz de hazır. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkesin aklından, tecrübesinden yararlanacağız. Devlet yönetiminde liyakat esas olacak. Geçmişten kin ve nefret çıkarmayacağız. Geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz. Bu ülkede Cumhuriyeti hep beraber, omuz omuza gerçek demokrasiyle taçlandıracağız. Herkesin canından, malından, geleceğinden emin olacağı bir Türkiye olacak. Çokça kazanıp, hakça paylaşacağımız bir ekonomimiz olacak. Bizim yönetimimiz gençlerimize umut olacak. Komşularımızla ve tüm dünyayla iyi ilişkilerimiz olacak. Suriyeli sığınmacılar en geç iki yıl içinde, davulla, zurnayla ülkesine gidecek. Tüm yaralarımızı hızla saracağız. Kayıpları yerine koyacağız. Biz kucaklaşmaya hazırız, milletimiz de hazır."





"Bizim kiminle ittifak yaptığımız belli"



Öztrak, açıklamasının ardından bir gazetecinin, "İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın 'CHP HDP ile ittifak kurarsa biz olmayacağız' açıklamasına sizin bir değerlendirmeniz olabilecek mi?" sorusuna, "Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir. İttifakımızın adı da bellidir. İttifakın liderleri de bu ittifakı güçlendirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedirler" yanıtını verdi.



Öztrak, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in 4 kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla hakkında iddianame düzenlendiğinin hatırlatılması üzerine, "Konuyla ilgili işleyen bir yargı süreci var. Mahkemeden çıkacak sonuca göre tabii ki gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı.





MHP'ye: Şimdi anlaşılan rahatsızlar ki dört koldan 'Biz hükümet ortağı değiliz' diyorlar



Öztrak, bir gazetecinin "Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin son günlerde çıkışı 'Biz iktidara ortak değiliz' şeklinde. Siz bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de, şöyle konuştu:



"Şu anda ülkemizde hükümet eden Cumhur İttifakı. Saraydan gelen bütün tekliflerin altına Meclis'te imzayı basan kendileri. Şimdi anlaşılan rahatsızlar ki dört koldan 'Biz hükümet ortağı değiliz' diyorlar. Hükümetin günahlarından kaçmaya çalışıyorlar. Burada şunu söyleyeyim; hiç kimse attığı imzanın ya da yaptıklarının sorumluluğundan kaçamaz. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor."