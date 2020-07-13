CHP'li Öztrak, Erdoğan'a 15 Temmuz'u sordu: Uçaklar, helikopterler neden hazır duruyordu, önceden bir istihbarat mı aldınız?

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuya ilişkin sorular yöneltti. Öztrak, Erdoğan'a “Darbe öncesi Marmaris’te işin neydi? Uçaklar, helikopterler neden hazır duruyordu? Önceden bir istihbarat mı aldınız? Uçağa saat kaçta bindiniz? Bu hususları içeren muhalefet şerhimizin de içinde yer aldığı TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunu neden yayınlatmadınız?” sorularını sordu.

CHP Sözcüsü parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Başbakanın tünelde saklanırken, uçağının rotasını nereye çevireceğine bir türlü karar veremezken, İstanbul’daki ordu komutanından garanti almak için uğraşırken, milletvekillerimize 'Darbeye derhal karşı çıkın', 'Meclise gidin, ben de Ankara’ya geliyorum' diyen Genel Başkanımıza hangi yüzle hesap soruyorsun?" dedi.

Öztrak şöyle konuştu:

"Erdoğan herhalde 'Herkesi kör, âlemi de sersem' sanıyor. FETÖ’cülere, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' diye ağıt yakıp; 'Dön artık memleketine bitsin bu hasret' diye zırıl zırıl ağlayan kimdi? Erdoğan ve çevresiydi. Bunlara 'Ne istediniz de vermedik' diyen kimdi? Erdoğan’dı. Milli ordumuzun harimiismetine, kozmik odasına bu FETÖ’cüleri sokan kimdi? Erdoğan’dı. 'Kemalist gelenekle, FETÖ’cüleri birbirine kırdırdık' diyerek hain darbenin ardındaki siyasi aklı televizyonlarda hem de çok yakınlarda ifşa eden kimdi? AK Parti’nin Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısıydı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın uyarılarına ve genel kurmayın talebine rağmen darbenin başrolündeki generallerin, 'Kibirli adamın isteğiyle' ordudan ihraç edilmediğini açıklayan kimdi? O dönemin başbakanıydı. Yine bu darbe girişimini 'Allah’ın lütfu' deyip, siyasi fırsat olarak kucaklayan kimdi? O da Erdoğan’dı.

Biz de soralım; 'Darbe öncesi Marmaris’te işin neydi? Uçaklar, helikopterler neden hazır duruyordu? Önceden bir istihbarat mı aldınız? Uçağa saat kaçta bindiniz? Bu hususları içeren muhalefet şerhimizin de içinde yer aldığı TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunu neden yayınlatmadınız?” (ANKA)

Erdoğan, "15 Temmuz'un en büyük destekçisi CHP'dir" demişti

Erdoğan, Kriter dergisinin yeni sayısında, SETA Vakfı Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın sorularını yanıtlarken,"15 Temmuz'un en büyük destekçisi CHP'dir. 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını artık dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını öncelikle kendisinin anlatması gerekir" demişti.

Erdoğan, "18 yıllık iktidarımız döneminde, ülkemizi, milletimizi ve demokrasimizi güçlendirmek için attığımız tüm adımlarda, CHP’nin saldırılarına ve ithamlarına muhatap olduk. Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridorunu, CHP’ye rağmen akamete uğrattık. Hendek ve çukur terörünü CHP’ye rağmen engelledik. İdlibli kardeşlerimize yine CHP’ye rağmen sahip çıktık. 15 Temmuz sonrasında FETÖ’ye karşı mücadelemizi yine CHP’ye rağmen sürdürdük. Aynı şekilde Libya ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızı CHP’nin muhalefetine rağmen savunduk ve savunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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