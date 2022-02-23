CHP’li Özkoç: Vatandaş yiyecek ekmek bulamıyor; 2,5 milyar dolardan fazla verdiğimiz S-400'ler bekliyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400'ler hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin, "Türkiye dünyanın en büyük hurdalığına sahip. Vatandaş, yiyecek ekmek bulamıyor, faturalarını ödeyemiyor. 2,5 milyar dolardan fazla verdiğimiz S-400’ler bekliyor. Sizin beceriksiz politikalarınız yüzünden" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma füzeleri için, "S-400’lerin niye alındığını bilmiyorum; kime karşı kullanacağımız da açıklanmadı" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sorusunun cevabı gayet net; kim füzeyle ülkemize saldırırsa orada kullanılacak. Bir de ‘S-400’ler hangarda bekliyor’ deniyor. S-400’ler nerde beklemesi gerekiyorsa orada bekliyor. Tabii gizli konular bunlar" açıklamasını yaptı.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

"S-400’leri aldık, kullanmadık, aktive etmedik"

"S-400’leri aldık, kullanmadık, aktive etmedik. Türkiye dünyanın en büyük hurdalığına sahip. Vatandaş, yiyecek ekmek bulamıyor, faturalarını ödeyemiyor. 2,5 milyar dolardan fazla verdiğimiz S-400’ler bekliyor. Sizin beceriksiz politikalarınız yüzünden." (ANKA)