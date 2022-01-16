CHP'li Özkoç: Türkiye'de tek Saray'dakilerin keyfi yerinde; hemen seçim

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “En küçük aileye 300-500 TL arası elektrik faturası geliyor. Bin TL fatura gelen evler var. Doğal gaz, kirada artış sürüyor. Marketler cep yakıyor. Türkiye'de tek Saray'dakilerin keyfi yerinde. Böyle gitmez! Hemen seçim” dedi.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, zamlı elektrik faturalarına zamlara tepki gösterdi. Özkoç’un paylaşımı şöyle:

"AKP, zamlı faturaları göndermeye başladı. En küçük aileye 300-500 TL arası elektrik faturası geliyor. Bin TL fatura gelen evler var. Doğal gaz, kirada artış sürüyor. Marketler cep yakıyor. Türkiye'de tek Saray'dakilerin keyfi yerinde. Böyle gitmez! Hemen seçim!”

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı saraylar için 2022 yılında 470 milyon lira para harcanacak. Paralar milletin cebinden çıkıyor. İsrafa son vereceğiz!

2021 yılının genelinde meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı en az 101 bin 750 olarak kayıtlara geçti. Esnaflarımızın dertlerini biliyoruz. CHP yönetiminde esnaf bakanlığı kurulacak. Esnaflarımızın dertlerine derman olacağız!”