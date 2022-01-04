CHP'li Özkoç: Türkiye Cumhuriyeti, Katarlıları daha ne kadar doyuracak?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, daha önce özelleştirilen limanların işletme sürelerinin ihalesiz uzatılmasını da içeren torba kanun teklifine ilişkin, “Antalya Limanı Katarlıların. Türkiye Cumhuriyeti Katarlıları daha ne kadar doyuracak? Tank Paleti verdik 25 yıllığına. Bize tank üretip vereceklerdi 18 ay içerisinde. Aradan 3,5-4 yıl geçti ne tank var ne Ethem Sancak var ne Katar ordusu var ama Tank Palet’in imkânları Katar tarafından kullanılıyor. Bu mudur milliyetçilik, bu mudur vatanseverlik, bu mudur milletin arkasında durmak” dedi.

Engin Özkoç, özelleştirilen limanların işletme sürelerinin ihalesiz uzatılmasını da içeren torba kanun teklifine TBMM Genel Kurulu’nda tepki gösterdi.

Engin Özkoç, şöyle konuştu:

"Millete zulüm değil midir"

“‘Türkiye büyüyor’ diyor Cumhur İttifakı ama sadece konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geliyor, sanayi ve ticaret kuruluşlarına yüzde 50 zam geliyor, elektrik üretimine yüzde 15 zam geliyor. Sadece bir depo benzine artı 20 lira zam geliyor. MTV'ye yüzde 25 zam geliyor. Daha saymaya kalkarsam... İnsanlar yoksullaşıyor, insanlar çaresizleşiyor. TBMM’de ‘Milletimiz çok rahattır’ dersek 85 milyon bize inanır mı? Bir avuç insanın refahı, saadeti 85 milyonun refahı mı oluyor? Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi kaynaklarını eğer milletiyle paylaşmıyorsa, emeklilerle paylaşmıyorsa, memurlarla paylaşmıyorsa, bir avuç kişiyle paylaşıyorsa bu millete zulüm değil midir? TBMM Genel Kurul’da görüşeceğimiz bu kanun teklifi, hukuksuzluğa kılıf yaratmak için bugün buraya getirilmiştir. Bu kanun teklifi, bir avuç yandaşı daha çok zengin etmek ve zenginliklerini garanti altına almak için bugün buraya getirilmiştir. Bu kanun teklifi, Türkiye'de yoksullukla mücadele eden insanlara karşı TBMM’de zenginlere Türkiye'nin kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğini göstermek için getirilmiştir."

"Esnafa işçiye böyle imkan veriliyor mu"

Bakın; bir yerin ihalesi verilmiş, Türkiye'de limanlar ihale edilmiş, verilmiş. Limanlar verildikten sonra süreleri var. Limanların ihale süresinin bitmesine daha beş yıl var, yedi yıl var, üç yıl var ama iktidarın değişme kaygısı iktidarda var mı? Var. Peki zenginler ne olacak? Bu limanların sahipleri eğer iktidar değişirse, yarın öbür gün milleti düşünen Millet İttifakı iktidara gelirse kaygı duyuyorlar. Onlar Cumhurbaşkanı’na çıkıp da ‘Yarın öbür gün sizin olmadığınız zamanda da bizi garanti altına alın’ diyorlar ya da başka tekliflerle gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Daha süreleri bitmeden ve tekrar ihaleye çıkarılmadan limanların süreleri 49 yıllığına tamamlanıyor. Ben, şimdi buradan soruyorum: Esnafa böyle bir imkân veriliyor mu? İşçiye böyle bir imkân veriliyor mu? Elini taşın altına sokan iş insanlarına böyle bir imkân veriliyor mu? Hayır. Kime veriliyor? Katar'a veriliyor.

"Türkiye Katarlıları daha ne kadar alacak"

Antalya Limanı Katarlıların. Türkiye Cumhuriyeti Katarlıları daha ne kadar doyuracak? Tank Paleti verdik 25 yıllığına. Bize tank üretip vereceklerdi 18 ay içerisinde. Aradan 3,5-4 yıl geçti ne tank var ne Ethem Sancak var ne Katar ordusu var ama Tank Palet’in imkânları Katar tarafından kullanılıyor. Bu mudur milliyetçilik, bu mudur vatanseverlik, bu mudur milletin arkasında durmak, bu mudur? Şimdi, ne yapılıyor? Tekrar Katar'ın Antalya Limanı'ndaki süresi 49 yıla tamamlanıyor. Peki başka kim için yapılıyor bunlar? Bunlar aynı zamanda 5'li çete için uzatılıyor. 5'li çetenin de... Şu anda Limak’ın işlettiği İstanbul Limanı 2048'den 2061'e uzatılıyor. Albayrak Holding’in liman işletmesi 49 yıllığına tamamlanıyor. Ciner Grubu... Ne Ciner’miş, ne Ciner’miş arkadaş ya, milleti yiye yiye bitiremediler. Neden onlara veriyoruz; Ciner’e, Katar'a veriyoruz, Limak’a veriyoruz da emekliye vermiyoruz, millete vermiyoruz, işçiye vermiyoruz, neden vermiyoruz? İşte bunun tek sorumlusu var, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı’dır. Buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar direneceğiz, milletin vekili olacağız, bir avuç zenginin değil.”