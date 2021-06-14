CHP'li Özkoç'tan TBMM Başkanı Şentop'a: 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kim' yazınıza halâ resmi bir cevap gelmedi mi?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a; "Süleyman Soylu'ya gönderdiğiniz 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kim?' yazınıza hala resmi bir cevap gelmedi mi?" diye sordu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 27 Mayıs'ta, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili iddiasını sormuş, tüm bilgi ve belgelerin Meclis Başkanlığı'na gönderilmesini istediğini açıklamıştı.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şentop'a, yazısına bir cevap gelip gelmediğini sordu.

Özkoç’un paylaşımı şöyle:

"Sn. Mustafa Şentop, yirmi gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderdiğiniz 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kim?' yazınıza hala resmi bir cevap gelmedi mi? Millet merakla bekliyor."

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