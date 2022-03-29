CHP’li Özkoç’tan muhtarlara: Seçilme yeterliliğinin belirlenmesinin seçim sonrasına bırakılması maddesi tekliften çıkarılmıştır

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Seçim kanununda muhtarlarımızı seçildikten sonra zora sokacak, seçilme yeterliliğinin belirlenmesinin seçim sonrasına bırakılması maddesi CHP'nin muhalefeti sonucu yasa teklifinden çıkarılmıştır. Demokrasi kazandı” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Seçim Kanunu değişiklik teklifinde yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkoç’un paylaşımı şöyle:

"Muhtarlarımıza hayırlı olsun"

“Seçim kanununda muhtarlarımızı seçildikten sonra zora sokacak, seçilme yeterliliğinin belirlenmesinin seçim sonrasına bırakılması maddesi CHP'nin muhalefeti sonucu yasa teklifinden çıkarılmıştır. Demokrasi kazandı. Muhtarlarımıza hayırlı olsun!”