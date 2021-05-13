CHP'li Özkoç'tan muhalefet liderlerini hedef alan Bakan Soylu'ya: Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e verdiği yanıtta"Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var" ifadelerine ilişkin olarak, "Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'nun organize suç örgütü lideri Peker'in kendisini hedef alan iddialarına yanıt verirken muhalefet liderlerini de suçlamasına Twitter'dan yanıt verdi.

Özkoç, Soylu'nun açıklamasını alıntılayarak, "Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka. Sen Genel Başkanı olduğun partiyi bırakıp, makam uğruna başkalarına biat ettin. Bir kere devletinin yanında ol, makamı bırak, çık topluma gerçekleri açıkla!" dedi.