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CHP'li Özkoç'tan Liderler Zirvesi'ne dair açıklama: Bu ittifakın büyüyeceğine dair, gelişeceğine dair emareler büyüktür

"Bugün Türkiye’nin yaşadığı olayları temel nedeni Cumhurbaşkanlığı sistemidir"

14 Şubat 2022 21:00

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği “Liderler Zirvesi”ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, "Bu ittifakın büyüyeceğine dair, gelişeceğine dair emareler büyüktür" dedi.

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