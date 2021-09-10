CHP’li Özkoç'tan 'ittifak' açıklaması: Hiçbir sorunumuz, kaygımız yok

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "Millet İttifakı birbiriyle ilgili en ufak bir sıkıntı duymuyor. Hiçbir sorunumuz, hiçbir kaygımız yok. Oturuyoruz, konuşuyoruz, tek bir derdimiz var; o da milletimiz" dedi.

CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, yeni eğitim- öğretim döneminde gelir düzeyi düşük ailelerin, çocuklarının okul masraflarını karşılayamadığını öne sürdü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı da eleştiren Özkoç, "Ali Erbaş’a buradan sesleniyorum; millet açlık içerisinde, sen sefahat sürüyorsun. Altındaki arabanla gittiğin yerlerle verdiğin beyanatlarla vicdanları sızlatıyorsun, yapma. Sen sarayın sözcüsü değilsin. Sen dinimizi bize doğru anlatması gereken kişisin. Maşa olmaktan vazgeç, görevini yap" diye konuştu.

"Bu yol, 340 kilometrelik bir yoldur"

CHP'li Özkoç, Edremit'in kurtuluş yıl dönümündeki törenle ilgili soru üzerine, konu hakkında bilgi aldığını, gösterinin geleneksel olarak önceki yıllarda da yapıldığını söyledi.

Özkoç, "Kaymakamın bu doğrultuda bu etkinlik içerisinde bunun yapılmasında bir mahsur olmadığını bana ifade ettiler. 765 gün esaret altında kalan Balıkesir halkının kendilerine ve kadınlarına yapılan zulmü, temsili olarak düşmanı gönderip özgürlüklerine kavuşan insanlarımızı sergileyen bir gösteri olduğunu söylediler. Bizim bakış açımız şudur; Kurtuluş Savaşı'nda, İnebolu'dan Ankara'ya uzanan bir 'Kurtuluş Yolu' mevcuttur. Bu yol, 340 kilometrelik bir yoldur. Yemenisi, çarşafı olan, başı açık, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele vermekten gurur duyduğumuz kadınlarımızla bu ülkeyi özgürlüğüne kavuşturduk. Bunları başka başlıklar altında tartışma konusu haline getiren hiçbir gündemi doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz" dedi.

"Millet İttifakı'nın tek bir sıkıntısı var; ülkede yaşanan dramlar, yoksulluk, eğitim durumu, açlık, işsizlik"

Engin Özkoç, Millet İttifakı'nda çatlak olduğu iddialarının sorulması üzerine ise "Millet İttifakı birbiriyle ilgili en ufak bir sıkıntı duymuyor. Millet İttifakı'nın tek bir sıkıntısı var; ülkede yaşanan dramlar, yoksulluk, eğitim durumu, açlık, işsizlik. Millet İttifakı bununla ilgileniyor. Millet İttifakı'nın genel başkanları birilerinin boğazında düğüm yaratacak kadar, milletine bağlı şekilde, birbiriyle uyum içerisinde geleceğin Türkiye'sini konuşuyorlar. Hiçbir sorunumuz, kaygımız yok. Oturuyoruz, konuşuyoruz, tek bir derdimiz var; o da milletimiz" diye konuştu.