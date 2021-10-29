CHP'li Özkoç'tan AKP'li Elitaş'a '128 milyar dolar tepkisi': Devletin vatandaşa verdiği destek 5,5 milyar dolar, 128 milyar dolar nerede?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinin pandemi nedeniyle harcandığını söyleyen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a tepki gösterdi. Özkoç, "Devletin vatandaşa verdiği destek, resmi rakamla 5,5 milyar dolar. 128 milyar dolar nerede?" dedi.

2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu hakkında, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’un hazırladığı raporun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında '128 milyar' sorusu tekrar gündeme geldi.

AKP'li Mustafa Elitaş, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin, "128 milyar dolar, 2019 yılının başından 2021 yılının ilk yarısına kadar süreyle dünyanın yaşadığı pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır." dedi.

Elitaş'a tepki, CHP’li Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, sosyal medya hesabında, "AKP GBV Mustafa Elitaş, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların pandemi nedeniyle vatandaş için harcandığını söylemiş. MB rezervini bütçeye nasıl aktarıp harcadınız? Devletin vatandaşa verdiği destek, resmi rakamla 5,5 milyar dolar. 128 milyar dolar nerede?" diyerek Elitaş'a tepki gösterdi. (ANKA)