CHP'li Özkoç: 'Strong Türkiye' etiketinin merkezindeki trol elebaşı, Fahrettin Altun

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medyada pek çok kullanıcının "Help Turkey" etiketiyle paylaşım yapmasına karşılık olarak "Strong Türkiye" etiketiyle yapılan paylaşımlar için "Strong Türkiye” etiketinin ağ analizinin merkezindeki trol elebaşı kimmiş? Saray’ın devlet memuru Fahrettin Altun" açıklamasını yaptı.

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bakın 'Strong Türkiye' etiketinin ağ analizinin merkezindeki trol elebaşı kimmiş? Saray’ın devlet memuru Fahrettin Altun…

Gazeteci Fatih Altaylı, uzman kişilerden aldığı bilgiye göre 'Help Turkey' etiketine 1 gecede yaklaşık 2,5 milyon tweet atıldığını ve tweetlerin büyük bölümünün gerçek kişiler olduğunu açıklamıştı.

Yani Fahrettin’in vatan haini ilan ettiği vatansever insanlarımız, ülke savunması için yardım çağrısında bulunmuşlardı.

‘Strong Türkiye’ etiketini uzman kişilere sordum. Atılan tweet sayısı 531.400 (bu sabah itibariyle). Bunların 136 bin civarı orijinal nitelikte ve bunları 44.322 tekil kullanıcı üretmiş. Yani başarısız bir trol organizasyonu.

Gerçekler acıdır Fahrettin yönetemiyorsunuz. Yalanlarınızla birlikte siz gideceksiniz bu millet hep iktidarda kalacak."