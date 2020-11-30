CHP'li Özkoç: Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduk

CHP Grup BaşkanvekiliCHP Grup Başkanvekili , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta düzenlenen linç girişimine ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Özkoç, Çubuk’ta CHP lideri Kılıçdaroğlu’na linç girişimi ile ilgili davanın ilk duruşması sırasında yaptığı konuşmada, “Biz CHP olarak Çubuk Cumhuriyet Başsavcısından şikâyette bulunduk. Olayın bizzat içerisinde olan devletin yetkilileri onu taktif etmişlerdir. İlgili tümen komutanı ile Ankara Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurularında bulunduk” dedi.

"Linç girişiminin arkasındaki irade siyasi iradedir, adı AKP’dir"

ANKA’da yer alan habere göre, Özkoç, “Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kışkırtıp bizzat AKP’li bir kişinin yumruk atarak diğer kişilerin de Cumhur İttifakı işaretlerini orada sergileyerek organize ettikleri linç girişiminin arkasındaki irade siyasi iradedir, adı AKP’dir. Bununla ilgili ben ve arkadaşlarım sonuna kadar ciddi ve gerektiği gibi bir yargılama olabilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.

Özkoç, “Az önce, Genel Başkan’ımızın avukatı Sayın Celal Çelik duruşmada bu mahkemenin yetkisiz olduğunu, işlenen suçların bu mahkeme tarafından değil, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmesi gerektiğini orada ifade etti. Biz de bu ifadenin arkasında duruyoruz. Türkiye buradaki gerçekleri ortaya çıkarmadan asla özgür, adaletli bir ülke olamaz.” düşüncesini dile getirdi.

“Bir sanık bile tutuklanmadı”

Özkoç, “Bugün bir mafya bozuntusunun kendisini Twitter’dan eleştirdiği için eleştiren kişi derhal tutuklanmış, cezaevine konmuştur ama ana muhalefet partisinin genel başkanına, genel başkan yardımcılarına linç girişiminde bulunan, yumruk atan, evin camlarını kıran yangın çıkarıp evi yakmak isteyen 36 sanık ve 10 reşit olmayan kişinin hiçbiri tutuklu değildir. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu adalet anlayışı tam da budur.” ifadesini kullandı.