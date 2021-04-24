CHP'li Özkoç: Sayın Biden ve ABD Yönetimini dost ve müttefik iki ülkenin ilişkileri için sorumlu davranmaya davet ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, 1915 olaylarına ilişkin ABD yönetimini "Sorumlu davranmaya" davet ederek, "ABD’nin Türk halkına düşmanlığını tescil edecek davranıştan kaçınacağını umuyoruz" dedi.

Engin Özkoç, ABD yönetiminin 1915 olaylarını tanıyacağına ilişkin iddialar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özkoç'un paylaşımı şöyle:

"ABD’nin sözde Ermeni soykırımını tanıması Türkiye - ABD ilişkilerine zarar verir. Sayın Biden ve ABD Yönetimini dost ve müttefik iki ülkenin ilişkileri için sorumlu davranmaya davet ediyoruz. ABD’nin Türk halkına düşmanlığını tescil edecek davranıştan kaçınacağını umuyoruz."