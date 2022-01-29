CHP'li Özkoç medya genelgesine tepki gösterdi: Sansür ve baskı gidişlerini durduramayacak

CHP'li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan TV programları hakkındaki genelgeyle ilgili olarak, "Sansür ve baskı gidişlerini durduramayacak" dedi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan TV programları hakkındaki genelgede, "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı" belirtildi.

"RTÜK'le televizyonları sansürlüyor"

Genelgeye tepki gösteren Özkoç, "İktidarda gidiş korkusu başladı. Sansür ve baskıyı arttırıyor. AKP iktidarı kendi mahkemelerinde aldıkları kararlarla muhalefet partilerine ait haber ve videoları internet ortamından sildiriyor. RTÜK'le televizyonları sansürlüyor. Sansür ve baskı gidişlerini durduramayacak.” ifadelerini kullandı.