CHP'li Özkoç: Bu yalanları söyleyen kişi ve kurumlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, hükümete yakın medya kuruluşlarının, 2013 yılındaki bir ABD gezisi dolayısıyla kendisinin FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışmasına sert tepki gösterdi. Özkoç, gezide AKP’lilerin de yer aldığını anımsatarak, "Söz konusu Washington gezisi; THY, Ziraat Bankası, Halk Bankası dahil birçok kamu kuruluşunun sponsorluğunda gerçekleştirildi. Tümü Washington’da gerçekleştirilen toplantıların ardından biz, CHP heyeti olarak Türkiye’ye döndük. Bu yalanları söyleyen kişi ve kurumlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Yaptıkları ve yapacakları hiçbir adilik, dile getirecekleri hiçbir yalan ve iftira, beni verdiğim mücadeleden bir adım geri döndüremeyecektir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bazı gazetelerde, kendisinin CHP ve AKP heyetleri ile birlikte 2013 yılında ABD’ye yaptığı ziyaret öne sürülerek FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılmasına karşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özkoç, Türk Amerikan Birliği'nin 3. Genel Kurulu için siyasi partilere yaptığı davetle buraya gittiğini, gezide AKP'nin halen parlamentoda olan milletvekillerinin de bulunduğunu vurguladı.

Özkoç'un açıklaması şöyle:

"Bir süredir sözde bir avukat ve Yeni Şafak, Takvim gibi yandaş gazeteler üzerinden şahsım, FETÖ’yle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Bir zamanlar FETÖ’nün şakşakçısı bu medya ve bu kişiler, cevap vermeye bile değmez. Ancak bir milletvekili olarak devletime ve milletimin her bir ferdine duyduğum saygıdan gerçekleri paylaşıyorum.

2013 yılında, Türk Amerikan Birliği’nin CHP’yi daveti üzerine, partimin görevlendirmesiyle, Birliğin Washington’da düzenlenen 3. Genel Kurulu toplantısına katıldım. Söz konusu Washington gezisi; THY, Ziraat Bankası, Halk Bankası dahil birçok kamu kuruluşunun sponsorluğunda gerçekleştirildi. Geziye Cumhuriyet Halk Partisi’nden dönemin Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan ile dönemin milletvekilleri Kadir Gökmen Öğüt, Mehmet Ali Susam, Ali Demirçalı, Faik Tunay ve dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın katıldık.

"Döndürüp döndürüp ortaya sürdükleri fotoğrafların hepsi, bu geziye ilişkin fotoğraflardır"

AK Parti heyetinde; halen parlamentoda bulunan İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, şimdi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan dönemin İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ve dönemin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem ile o dönemki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer aldı. İlk gün iki heyet, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde yemek yenildi. İkinci gün, 50’ye yakın ABD Temsilciler Meclisi ve senato üyesinin bulunduğu ortamda, her iki parti adına konuşmalar yapıldı, toplantı gerçekleştirildi.

Tümü Washington’da gerçekleştirilen toplantıların ardından biz, Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak Türkiye’ye döndük.

Döndürüp döndürüp ortaya sürdükleri fotoğrafların hepsi, bu geziye ilişkin fotoğraflardır. Bahsi geçen Mahmut Yener ile telefonla, facetime üzerinden herhangi bir görüşmem olmamıştır. Telefon sinyalleri, HTS’ler, telefonum ne araştırırsanız araştırın!

Bu yalanları söyleyen kişi ve kurumlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Bilmenizi isterim ki; yaptıkları ve yapacakları hiçbir adilik, dile getirecekleri hiçbir yalan ve iftira, beni verdiğim mücadeleden bir adım geri döndüremeyecektir."