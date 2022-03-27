CHP'li Özkoç: Basına hapis cezası tehdidine yol açan teklife asla geçit vermeyiz

Basına hapis cezası tehdidine yol açan yasa teklifine ilişkin konuşan CHP'li Engin Özkoç, şirketlerin şöhretini kollayan AKP, vatandaşın şikayetini, haklı sesini kısmaya çalıştığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve tasarruf finans şirketlerinin şöhretine zarar verecek haber yapanların üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören kanun teklifine ilişkin konuştu. Özkoç, "Konut ve finans mağdurlarının sesini duyurana, bunu haber yapan basına hapis cezası tehdidine yol açan yasa teklifine asla geçit vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Üç yıl hapis cezası verilebilecek

AKP milletvekillerinin TBMM’ye önceki gün sunduğu kanun teklifinde, 6163 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanun’da da değişiklik yapılarak bu şirketlerin şöhretine zarar verecek haber yapanlara üç yıl hapis cezası verilmesi öngörülmüştü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, "Şirketlerin şöhretini kollayan AKP, vatandaşın şikayetini, haklı sesini kısmaya çalışıyor. Konut ve finans mağdurlarının sesini duyurana, bunu haber yapan basına hapis cezası tehdidine yol açan yasa teklifine asla geçit vermeyiz" dedi.