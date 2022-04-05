CHP'li Özkan: Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, para aklama bildirimlerinin toplamının bir önceki yıla göre iki kat arttığına dikkat çekerek, "Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kara para aklama operasyonlarının Türkiye üzerinden yürütülmesi ihtimali dikkate alınmalı. Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir" dedi.

TBMM’ye verdiği önergede MASAK'a yapılan bildirimlerin başında ‘para aklama’ bağlantılı olarak yasadışı bahis ve kumar oynatmanın ilk sırada yer aldığını söyleyen CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, 2021 yılında yapılan toplam 515 bin 627 ihbarın 502 bin 237 adetinin ‘aklama’ konusunda olduğunu belirtti.

"Her geçen sene artıyor"

Diğer bildirimlere göre, ‘aklama’ suçu içeren ihbarların her geçen sene daha da arttığına dikkat çeken Özkan, “Para aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193 milyon Euro, 4 milyon sterlin, 2,5 kg altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1.8 milyonluk hisse senedi ile ilgili işlemler durdurulmuştur” dedi.

"Ülkemiz itibar kaybına uğramıştır"

2021 Ekim ayında Türkiye'nin, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda gri listeye alındığını ifade eden Özkan, “Ülkemizin ağır ifadelerle de eleştirildiği raporda kara paranın aklanmasının engellenmesi konusunda Türkiye yetersiz kalmıştır ve ülkemiz itibar kaybına uğramıştır. CHP tarafından sunulan araştırma önergesi ise AKP ve MHP oyları ile kabul edilmedi” ifadelerini kullandı.

Savaşa dikkat çekti

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ile birlikte, kara para aklamanın gündeme gelebileceğine işaret eden Özkan, “Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kara para aklama operasyonlarının Türkiye üzerinden yürütülmesi ihtimali dikkate alınmalıdır. Yakın zamanda Suriye savaşı esnasında yapılan para trafiği bilgileri, yetkili kuruluşlar tarafından kamuoyu ile tam olarak paylaşılmamıştır. Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline gelebilir” diye konuştu.