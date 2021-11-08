CHP’li Özkan: TRT’nin yazılım programlarının bakımı için yıllık 33 milyon TL verildiği bilgisi doğru mudur?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; “TRT Genel Müdürlüğü’nün 33 milyon TL tutarında bir yazılım programı aldığını, bu yazılım için toplamda 150 milyon TL verilmesinin planlandığını” belirtti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TRT Genel Müdürlüğü’nün bir yazılım için 33 milyon TL ödeme yaptığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Özkan, “TRT Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan mevcut yazılım programının yerine 33 milyon TL tutarında yeni bir yazılım programı alındığı, bu yazılım için toplamda 150 milyon TL verilmesinin planlandığı, bakım ücreti olarak yıllık 33 milyon TL verildiği bilgilerinin ulaştığını” belirtti.

Özkan, şu soruları yöneltti:

“. TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde hangi yazılım programları kullanılmaktadır?

. Kullanılan yazılım programları ile ilgili hangi firmalarla sözleşme yapılmıştır? Sözleşme yapılan firmalara yıllık ne kadar ücret ödenmektedir?

. Yazılım programlarının bakımı için yıllık 33 milyon TL verildiği bilgisi doğru mudur? Doğru ise, hangi genel müdür tarafından bu sözleşme imzalanmıştır? Tüm bu süreçlerde ihalelere hangi firmalar katılmıştır?

. 2010-2021 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde hangi ihaleler yapılmış, bu ihaleleri hangi firma/şirketler kazanmıştır? Bu kapsamda yıllar bazında ihaleleri kazanan firmalara ne kadar ücret ödenmiştir?”

(ANKA)