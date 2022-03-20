CHP'li Özkan: Selahattin Demirtaş, TBMM sıralarında politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hemen serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Selahattin Demirtaş’a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum. Selahattin Demirtaş, cezaevinde değil TBMM sıralarında politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır” dedi.

Özkan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti sırasında da Özkan, Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş ile görüşmüştü.

Tuncay Özkan, Youtube üzerinden yayın yapan Arayış TV programında Mehmet Emin Altunses’in sorularını yanıtladı. Özkan, Altunses’in, Demirtaş ve babasına yaptığı ziyaretlerle ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben, Selahattin Demirtaş’ı bütün siyasi çizgisi boyunca takip ettim. Bugün içinde bulunduğu durumu bir hukuksuzluk ve haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içerisinde olmayı, bu ülkenin topraklarına bu ülkenin insanlarına yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum. O nedenle ziyaret ettim, gene ederim. Selahattin Demirtaş, bir siyaset adamıdır, bir barış adamıdır. Selahattin Demirtaş’a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum. Selahattin Demirtaş, cezaevinde değil TBMM sıralarında politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır. Bugün Selahattin Demirtaş ve pek çok insan, layık olmadıkları yerdeler. Onların layık oldukları yere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe, barışa, özgürlüğe dayanışmaya, büyük Türkiye idealine güç vermek demektir. Bu gücün, dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyarım.”

Özkan, “Seçimden önce Demirtaş cezaevinden çıkmalı mıdır” sorusuna ise “Bence hemen bırakılmalıdır. Bugün içeride kalmasının tek sebebi var. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi, ‘Seni başkan yaptırmayacağım’ sözüdür. Selahattin Demirtaş, ‘Sen başkan olabilirsin’ deseydi bugün el üstünde tutulurdu” yanıtını verdi. (ANKA)