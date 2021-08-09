CHP'li Özkan: Envanterimizde Tarım ve Orman Bakanı var mı merak ediyorum?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin iki farklı konuşmasında söylediği, "Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok" ve "Yunanistan'ın uçak talebi var, değerlendirmeye çalışıyoruz" sözlerini, "Envanterimizde Tarım ve Orman Bakanı var mı merak ediyorum?" yorumu ile paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın söndürme uçaklarıyla ilgili iki farklı konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özkan'ın paylaştığı videoda, Pakdemirli'nin, 30 Temmuz günündeki konuşmasında, "Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok, envanterimizde yangın söndürme helikopteri yok" dediği, 8 Ağustos gününde yaptığı konuşmada ise "Yunanistan'ın bir uçak talebi var, bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan tarafına sağlıyor olacağız" dediği görüldü.

Özkan paylaşımına, "Envanterimizde Tarım ve Orman Bakanı var mı merak ediyorum?" notunu düştü.