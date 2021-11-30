CHP'li Özkan: Depreme hazırlık için İzmir Kanunu çıkartılmalı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından, "İzmir’imize geçmiş olsun. 5.2 değil, 7 şiddetinde olsaydı felaketimiz olacaktı. Depreme hazırlık için İzmir Kanunu çıkartılmalı. Kent hazırlanmalı" dedi.

İzmir'de, sabah saatlerinde art arda meydana gelen iki depremin ardından AFAD depremlerin büyüklüklerini 4.3 ile 5.1 olarak açıkladı.

Meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özkan, şunları kaydetti:

"Güne deprem ile uyandık. İzmir’imize geçmiş olsun. Ancak 5.2 değil, 7 şiddetinde olsaydı felaketimiz olacaktı. Depreme hazırlık için İzmir Kanunu çıkartılmalı. Kent hazırlanmalı. Türkiye, bir büyük acıdan ve kayıptan korunmalıdır. İzmir için zaman çok önemli."