CHP'li Özgür Özel: Sandık yoluyla barışçı siyasal değişim istiyorum, kanlı bir devrimin ülkeye fayda getireceğine inanmıyorum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamalarının üzerinden başlayan darbe tartışmalarına ilişkin, "Sandık yoluyla barışçı siyasal değişim istiyorum, kanlı bir devrimin ülkeye fayda getireceğine inanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

HaberTürk gazetesinden Nagehan Alçı'ya konuşan Özel, iktidar cephesinin “Askeri darbe istiyor” diyerek ağır eleştiriler yönelttiği konuşmasında sandığa atıf yaptığını hatırlatıp “Kesip biçerek başka yere çekme gayretleri kasıtlı. Bunlar suni gündem yaratma çabaları” dedi.

Özel, “Önemli olan ne kast ettiğim ve konuşmayı dinlediğinizde ne kast ettiğimi açıkça görüyorsunuz. Bazen sözün şehvetine kapılabiliyor insan fakat amacım belli. Ben bir demokratım” diye konuştu.

Alçı'nın geçtiğimiz günlerde Özel ve Kaftancıoğlu'nun devrim istediğini yazısına da değinen Özel, “Nagehan Hanım özellikle o konuyu belirtmek istiyorum... Asla öyle bir devrim hayalim yok. Ben demokratik yolla yani sandık yoluyla barışçı siyasal değişim istiyorum. Ben sokakların karışması yoluyla gelecek kanlı bir devrimin ülkeye fayda getireceğine inanmıyorum. O anlamda devrimci değilim. Hepimiz demokrat olmak zorundayız. O konuşmada da anlatmaya çalıştım. Bugünkü düzen toplumun bunu değiştirme isteği ile sandıkta değişecek. Öyle devrim, ihtilal, sokak lafları yanlış. Bu adaletsizlik ve bu ekonomik çöküşe karşı insanlar zaten tepkilerini demokratik yollardan koyacaklar. Benim demokrasi ve sandık dışında başka bir yöntem isteme ya da işaret etme gibi bir amacım ya da isteğim olamaz.” ifadesini kullandı.

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