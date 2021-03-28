CHP'li Özgür Özel: Fahrettin Altun’u maşa olarak kullanmak işlerine geliyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ilişkin olarak, “Altun’u maşa olarak kullanmak işlerine geliyor" düşüncesini dile getirdi.

Özel, İstanbul Sözleşmesi’nin hukuken, fiilen ve teknik olarak yürürlükte olduğuna dikkat çekti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Bu iş bitmiştir” açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre, Özel, “Ancak girdiğimiz gibi çıkabiliriz. AKP ve MHP’de bu sözleşme konusunda görüş birliği yok. Tartışmayı önlemek için hukuk dışına çıktılar” dedi. “Erdoğan’ın verdiği hukuksuz emre uyanlardan günü gelince hesap sorarız” ifadelerini kullandı.

Özel, kendisine AKP’li siyasetçiler yerine Altun’un yanıt vermesini ise “Altun’u maşa olarak kullanmak işlerine geliyor” yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

İletişim Başkanı Altun, Özgür Özel'in, "Eğer sen Meclis kararı ile yaptığın bir anlaşmadan Meclis kararı ile çekilmiyorsan, cumhurbaşkanı o anlaşmadan çekilemez. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmadık. Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi bu iş bitmiş değildir" sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapmıştı.

Altun şunları kaydetmişti.

"CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. “İstanbul sözleşmesinden ancak Meclis kararıyla çıkılır” demiş. Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor.

Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Bir de parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana! Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz. Zahmet olmazsa “9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi”ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama!

Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası’na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usûlüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!"