CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'ın Türker Gürsoy kararına sert tepki: Yazıklar olsun

Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanlığı'na Türker Gürsoy atandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bu atamaya CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel çok sert tepki gösterdi.

Gürsoy, daha önce Gülen cemaatine ait Asya Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.Türker Gürsoy, Asya Emekliliği yönetirken, BEStival kampanyası düzenlemiş, faiz hassasiyeti olan bireyleri, bireysel emekliliğin tüm avantajlarıyla tanıştırdıklarını belirtmişti.

Özgür Özel'den tepki geldi: Yazıklar olsun

Erdoğan’ın yaptığı bu atamaya CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel çok sert tepki gösterdi.

“Yazıklar olsun” diyen CHP’li Özel, Resmi Gazete’de yer alan atama kararının görüntüsünü paylaşarak, “Para yatıranın kamudan çıkarıldığı, hapse atıldığı Bank Asya iştiraki Asya Emeklilik’in 2013-2014 yılları arasında genel müdürlüğünü yapan Türker Gürsoy’un Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı’na atanmasının hiçbir izahı yoktur” ifadelerini kullandı.