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CHP'li Özgür Özel’den Devlet Bahçeli’ye ‘kandil’ yanıtı: 2. Marie Antoinette vakası

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyorum" demişti

12 Şubat 2022 07:08

CHP Grup Başkanvekili Özgül Özel, faturalara yapılan zamlar geri çekilinceye kadar, gelecek hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Açıklamaları dünya siyaset tarihine II. Marie Antoinette vakası olarak geçmiştir" dedi.

Özel, “İlki, yoksullara ‘ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’ demişti. Devlet Bahçeli de yoksullara ‘elektrik yakamayanlar kandil yaksınlar’ demektedir. İbretlik!” ifadelerini kullandı.


CHP lideri Kılıçdaroğlu,"Erdoğan, 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, bugünden itibaren hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi.

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Devlet BahçelimhpKemal Kılıçdaroğlu
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