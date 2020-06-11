CHP'li Özgür Özel: Anketler kimyalarını bozuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurulu’nda saldırıya uğrayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı’nın anketlerdeki oy kaybı nedeniyle kimyalarının bozulduğunu belirterek “AKP ile MHP refleks olarak en iyi bildikleri şeyi, kutuplaştırma siyasetini yapmaya başladılar. Gerginlikle kendi taraflarını konsolide edebileceklerini düşünüyorlar” dedi.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Özel, “Zaten Genel Başkanımız CHP’yi rahatsız edecek, irrite edecek ve sokağa çekmek isteyen işler yapacaklar demişti. Bunlardan bir tanesi Enis Berberoğlu’nun tutuklanması, üyelerimizin tutuklanmasıydı. Zaten CHP’yi tahrik edecek bu tip provokasyonları bekliyorduk. Bu yaşanan Meclis’te yapılan fiziki saldırı da benzer bir amaca hizmet ediyor” diye konuştu.

Özel, “Fiziki saldırıda seçilen taşerona dikkat edilmesi gerektiğini” ifade ederek “Daha önce eleştirilerimize fiziki saldırı tehdidinde bulunanlar, bugün de Saray’ın taşeronu olarak fiziki saldırıda bulundular. Bu taşeron kimsenin yapamayacağı pis işleri yapmaya muktedirdir. Biz CHP olarak bir santim eğilir, bir adım geri gider ya da bir kelime eksik konuşursak Saray rejimi ve taşeronu Türkiye’ye diz çöktürürler. Karanlığa karşı aydınlık, çirkinliğe karşı güzellik, korkuya karşı da umut kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Meclis’te dün düzenlediği basın toplantısında da “Arkadan saldırı üzücüdür. Bir vekilin bir başka vekile bırakın arkadan saldırması, şiddeti çağrıştırması utanç vericidir. Şans eseri yara almadan kurtulduk. Bizi yenecek varsa akılla, sözüyle yenebilir. Bu tip rekabeti MHP’de ve AKP’de özlüyoruz” görüşünü savundu.