CHP'li Özgür Karabat: Türkiye’nin AB üyelik hedefi olamayan ülkeler kategorisinde gösterilmesi, tam bir fiyaskodur

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM AB Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, Balkan ülkeleri ve Avrupa Birliği’ne aday ülkelerle aynı kategoride yer alan Türkiye'nin katılım hedefi olmayan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri sınıfına düşürüldüğünü ifade ederek, “Bu karar AB ile ilişkileri mülteciler meselesine indirgeyen hükümet açısından tam bir fiyaskodur” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM AB Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, AB ilişkileri açısından gelinen noktanın üzücü olduğunu belirterek, AB’nin üyelik sürecimize ilişkin tutarsız adımlara bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Türkiye’nin kağıt üstünde hala aday ülkeler kategorisinde yer aldığını ifade eden Karabat, "AB ile ilişkileri mülteciler meselesine indirgeyen hükümet açısından tam bir fiyaskodur" dedi.

"Türkiye'ye karşı tutumları sertleşiyor"

Uzun zamandır Türkiye-AB ilişkilerinin kriz halinde olduğunu söyleyen Karabat: “Ülkemizdeki muhafazakârlaşma eğilimi kadar AB’de de ciddi bir muhafazakar eğilim gelişti. Krizle derinleşen bu eğilimler, ülkemizin üyelik müzakereleri sürecine olumsuz yansımaya devam ediyor. Üyelik süreci fiili olarak dondurulmuş durumda. Bunun doğal sonucu olarak da Türkiye’ye karşı tutumların sertleştiğine tanık olmaktayız” ifadelerini kullandı.

Atılan son adımı, Türkiye’nin 10 yıllık AB sürecinin bir dışavurumu olarak değerlendiren Karabat, “Türkiye’nin AB üyelik hedefi olamayan ülkeler kategorisinde gösterilmesi, ülkemiz konusunda yaratılan algının somut halidir. Diğer yandan AKP hükümetine verilen sert bir mesajdır. Hükümetin yoğun diplomatik çabasına rağmen alınan bu karar kendini öteden beri AB liginde gören çağdaş Türkiye Cumhuriyeti açısından kabul edilemez.” dedi.

"Kimse yön çizmeye kalkmasın"

Karabat şöyle konuştu:

“Ülkemiz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerinden kopmadan AB’nin ve Avrupa’nın bir parçası olmaya devam edecek. Masa başında alınan kararlarla ülkemize kimse yön çizmeye çalışmasın. Onlar kabul etse de etmese de Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında Türkiye Avrupa’nın en önemli ve güçlü ülkelerinden biri olmaya, çağdaş medeniyetler seviyesi hedefine kararlılıkla yürümeye devam edecektir.”